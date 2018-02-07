Ханни – в составе «Спартака» на матч со «Спартой»

«Спартак» объявил состав на контрольную встречу с пражской «Спартой».

В составе московского клуба появится полузащитник Софьян Ханни. Ранее 27-летний алжирец перешел из «Андерлехта».

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Ханни, Промес, Луис Адриано.

Матч начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» сообщит о его результате.