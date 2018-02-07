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    Ханни – в составе «Спартака» на матч со «Спартой»

    «Спартак» объявил состав на контрольную встречу с пражской «Спартой».

    В составе московского клуба появится полузащитник Софьян Ханни. Ранее 27-летний алжирец перешел из «Андерлехта».

    «Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Ханни, Промес, Луис Адриано.

    Матч начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» сообщит о его результате.

    Источник: ФК «Спартак»

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    07.02.2018 19:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 7 февраля 2018, 20:39

      похоже Каррера наигрывает именно этот состав на игру с испанцами

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 7 февраля 2018, 20:19

      29 летний .. что ж не 40! Ханни-29 декабря 1990 (27 лет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер 7 февраля 2018, 19:57

      В центре. Под нападающим.
      По утверждению Ханни - это его любимая позиция.
      Посмотрим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 февраля 2018, 19:51

      Вижу 2 состава на игру и ни в одном их них нет молодых Бакаева и Рассказова. Если на этом "хождение" парней в основной состав закончено, то это удручает.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > oyabun 7 февраля 2018, 20:10

      oyabun, Рассказов вчера 90 минут отпахал вообще то.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > oyabun 7 февраля 2018, 20:26

      Они вчера играли с Интером

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Тraumtanzеr 7 февраля 2018, 22:21

      Спасибо за инфу, я был не в курсе.

      1
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 7 февраля 2018, 19:49

      Он с Хэбэй Чайна Форчун уже играл, Ау бомбардир, проснись!!!

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 февраля 2018, 19:47

      Ханни уже играл в матче с китайцами

      1
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