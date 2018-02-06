Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Эльче», Муса отметился дублем

Московский ЦСКА провел товарищеский матч против представляющего испанскую Сегунду «Эльче». Россияне смогли разгромить соперника. Два гола забил вернувшийся из английского «Лестера» Ахмед Муса.

Армейцы первый официальный матч года проведут уже через неделю – против сербской «Црвены Звезды» в рамках 1/16 Лиги Европы.

Товарищеский матч

Эльче (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Муса, 22; 0:2 – Витиньо, 40; 0:3 – Муса, 62.