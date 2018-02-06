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    Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Эльче», Муса отметился дублем

    Московский ЦСКА провел товарищеский матч против представляющего испанскую Сегунду «Эльче». Россияне смогли разгромить соперника. Два гола забил вернувшийся из английского «Лестера» Ахмед Муса.

    Армейцы первый официальный матч года проведут уже через неделю – против сербской «Црвены Звезды» в рамках 1/16 Лиги Европы.

    Товарищеский матч

    Эльче (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Муса, 22; 0:2 – Витиньо, 40; 0:3 – Муса, 62.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2018 21:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 7 февраля 2018, 10:46

      Настораживает, что 3 100 пудовых голевых момента запорол Витя.
      Надо подтянуть этот пробел в подготовке.
      Можно считать, что к встрече с ЦЗ готовы. Удачи!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 7 февраля 2018, 10:37

      "...беги Муса,беги!"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 10:26

      А Муса то вполне в хорошем состоянии вернулся с первых матчей во всю заиграл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 7 февраля 2018, 10:01

      Три гола и все от негров))) Хоть бы они уже наших научили бегать и играть)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 7 февраля 2018, 09:27

      Молодец! Витиньо научи еще играть не "принял-ударил", а при приеме уже оценивать остановку, и не тупо с ходу лупить по воротам, а пасы обостряющие отдавать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 февраля 2018, 22:25

      Муса выглядел очень хорошо. Это обнадёживает.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 февраля 2018, 22:12

      Прорвало наконец-то!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 22:05

      С возвратным почином! И Витиньо напомнил, где ворота!))
      Возможно, на пару поймают кураж и настреляют всем и по немногу!!))

      9
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 февраля 2018, 21:58

      Сегунда - это типа ПФЛ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33005

      Olanare99 > Бриг 6 февраля 2018, 22:02

      Типо ФНЛ

      4
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 6 февраля 2018, 21:57

      Готовность и желание играть есть. Удачи 13 февраля.

      7
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