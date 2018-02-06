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Эльче - ЦСКА

06.02.2018, Вторник, 20:00 мск Трансляция: МАТЧ ТВ Товарищеские матчи Эльче - ЦСКА
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    Рейтинг: +10367

    Luchanu 7 февраля 2018, 04:54

    Молодец Муса, сразу дублем отметился.

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