Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Эльче - ЦСКА
Эльче - ЦСКА: обзор матча 06 февраля 2018
Эльче
06.02.2018, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эльче - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Эльче
ЦСКА
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
2
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
12
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
14
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
Вчера, 16:44
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Эльче» и «Валенсии» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
2
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
12
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
14
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
Вчера, 16:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+