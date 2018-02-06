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    Разбивший в пьяном виде Lamborghini Бруно Перес может перейти в клуб РФПЛ

    Итальянская «Рома» намерена в ближайшее время расстаться со своим полузащитником Бруно Пересом, который ранее попал в нетрезвом виде в ДТП, разбив свой автомобиль.

    По сообщениям итальянских СМИ, у «волчицы» есть варианты продать футболиста либо в бразильский чемпионат, либо в российский.

    До «Ромы» бразильский хавбек выступал за «Торино», куда в 2014 году и перешел из чемпионата родной страны.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.02.2018 21:33
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 февраля 2018, 12:38

      Своих талантов вырастить не можем, нормальные игроки для России в "забугорье" закончились. Теперь будем брать разную пьянь!

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 февраля 2018, 12:32

      выпивает - почти русский, пора в зенит там любят шампанское пить ящиками))))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 10:28

      нашим таких даром не надо вон как Локо отказался от Колкера который вел себя похожим образом.

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 февраля 2018, 09:51

      в зените два гонщика будет - перес да кокорин...

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 февраля 2018, 09:44

      ...в пьяном угаре? Тогда к нам...

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 7 февраля 2018, 00:11

      Вытрезвитель в аренду в Российский клуб.

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 6 февраля 2018, 23:23

      А ну да , кто пяный по жизни давайте в рфпл))

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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 6 февраля 2018, 22:27

      эээээ Кокорин не потерпит конкурента )))

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 6 февраля 2018, 22:22

      воооо... такие нам нужны!! ждёёёмссс!!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 февраля 2018, 22:19

      Правильно,раз пьяный и любитель вытворить нечто такое-то в Россию его

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