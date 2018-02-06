Разбивший в пьяном виде Lamborghini Бруно Перес может перейти в клуб РФПЛ

Итальянская «Рома» намерена в ближайшее время расстаться со своим полузащитником Бруно Пересом, который ранее попал в нетрезвом виде в ДТП, разбив свой автомобиль.

По сообщениям итальянских СМИ, у «волчицы» есть варианты продать футболиста либо в бразильский чемпионат, либо в российский.

До «Ромы» бразильский хавбек выступал за «Торино», куда в 2014 году и перешел из чемпионата родной страны.