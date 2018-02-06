Венгер хочет видеть в «Арсенале» хавбека «Бенфики» Живковича

«Арсенал» может приобрести у «Бенфики» полузащитника Андрию Живковича.

Сообщается, что 21-летний игрок уже давно находится на радаре главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

Ранее появилась информация, что к сербу также проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

Живкович перешел в «Бенфику» из «Партизана» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.