Венгер хочет видеть в «Арсенале» хавбека «Бенфики» Живковича

Это распиаривание и реклама!!! Как Бенфика играет? Чем он там выделяется? Да он даже против Батэ запорол 2 выхода 1 на 1 в 4-м кв. раунде ЛЧ!
«Арсенал» может приобрести у «Бенфики» полузащитника Андрию Живковича.
Сообщается, что 21-летний игрок уже давно находится на радаре главного тренера «канониров» Арсена Венгера.
Ранее появилась информация, что к сербу также проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
Живкович перешел в «Бенфику» из «Партизана» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.