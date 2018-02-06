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    Венгер хочет видеть в «Арсенале» хавбека «Бенфики» Живковича

    «Арсенал» может приобрести у «Бенфики» полузащитника Андрию Живковича.

    Сообщается, что 21-летний игрок уже давно находится на радаре главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

    Ранее появилась информация, что к сербу также проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

    Живкович перешел в «Бенфику» из «Партизана» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    06.02.2018 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 6 февраля 2018, 15:45

      Это распиаривание и реклама!!! Как Бенфика играет? Чем он там выделяется? Да он даже против Батэ запорол 2 выхода 1 на 1 в 4-м кв. раунде ЛЧ!

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