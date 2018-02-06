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    Широков: «Стадион «Краснодара» лучший в России по инфраструктуре»

    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков уверен, что стадион «Краснодара» по инфраструктуре является лучшим в России, но уступает по комфортности «Лужникам» или «Открытие Арене».

    «Стадион «Краснодара» лучший для того, чтобы смотреть футбол? Если брать всю инфраструктуру, то да, наверное, он лучший.

    Но по комфортности нахождения в чаще, то я не думаю, что «Спартак» или «Лужники» ему уступают», – сказал Широков в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2018 07:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 19:27

      Во многом это заслуга Сергея Галицкого.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 6 февраля 2018, 13:07

      лизнул так лизнул

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 6 февраля 2018, 10:25

      Полностью согласен про Краснодар!!!

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 6 февраля 2018, 10:18

      нормальный одним словом

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 февраля 2018, 09:28

      Строился для болельщиков...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 6 февраля 2018, 08:10

      Почти всем подлизал! Про ЦСКА и Зенит забыл! Стадион это дом и для каждого болелы свой дом самый лучший! Будь то Дальний Восток, Красноярск, Урал, Калининград, Москва или любой другой город!

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