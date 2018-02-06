Широков: «Стадион «Краснодара» лучший в России по инфраструктуре»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков уверен, что стадион «Краснодара» по инфраструктуре является лучшим в России, но уступает по комфортности «Лужникам» или «Открытие Арене».

«Стадион «Краснодара» лучший для того, чтобы смотреть футбол? Если брать всю инфраструктуру, то да, наверное, он лучший.

Но по комфортности нахождения в чаще, то я не думаю, что «Спартак» или «Лужники» ему уступают», – сказал Широков в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».