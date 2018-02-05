Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руни – в телестудии о Каррагере: «Так близко он ко мне еще не подбирался»

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни стал гостем передачи Football Monday Night на Sky Sports.

    В эфире также принял участие работник канала Джейми Каррагер, бывший защитник «Ливерпуля» (1996-2013).

    «Очень приятно быть здесь. Так близко Каррагер ко мне еще не подбирался», – сказал Руни в прямом эфире.

    Англичане являются воспитанниками «Эвертона» и «Ливерпуля» соответственно – принципиальных соперников в Мерсисайде.

    Руни вернулся в клуб в июле 2017 года после 13 сезонов в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2018 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 6 февраля 2018, 09:18

      Нормально нап. защитника потроллил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 февраля 2018, 23:35

      Есть ещё одна штука, которая подкрадывается незаметно...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11