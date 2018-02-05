Руни – в телестудии о Каррагере: «Так близко он ко мне еще не подбирался»

Нормально нап. защитника потроллил.
Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни стал гостем передачи Football Monday Night на Sky Sports.
В эфире также принял участие работник канала Джейми Каррагер, бывший защитник «Ливерпуля» (1996-2013).
«Очень приятно быть здесь. Так близко Каррагер ко мне еще не подбирался», – сказал Руни в прямом эфире.
Англичане являются воспитанниками «Эвертона» и «Ливерпуля» соответственно – принципиальных соперников в Мерсисайде.
Руни вернулся в клуб в июле 2017 года после 13 сезонов в «Манчестер Юнайтед».
twit text
— SPORF (@Sporf) 5 февраля 2018 г.