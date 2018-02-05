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    Кудряшов подал иск о взыскании долгов с «Ростова»

    Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов прокомментировал информацию о том, что защитник «Рубина» Федор Кудряшов подал иск о взыскании долгов со своего бывшего клуба «Ростова».

    «Факт подачи заявления подтверждаю. Детали слушания до оглашения решения сказать не могу.

    В случае, если палата примет сторону Кудряшова, возможно, «Ростову» будет грозить санкция в виде запрета на регистрацию новых игроков до тех пор, пока решение палаты не будет исполнено. Но это в теории, окончательно все будет известно только после решения палаты. Слушания состоятся в ближайшее время», — сказал Березов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.02.2018 14:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 8 февраля 2018, 02:32

      Дык, КББ ж рядом - спроси у него..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 5 февраля 2018, 19:28

      А кто-то Федуна критикует, лигу расширять собрался. Одни нищеброды кругом, за бабло игру сдадут на раз.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 февраля 2018, 19:27

      Слышь кудрявый дырявый, было бы за что платить. Мусорка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 февраля 2018, 19:18

      Записывайся в очередь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 февраля 2018, 16:16

      Так пора подавать в суд на Рубин, зачем Кудряшов медлит?

      2
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