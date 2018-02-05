Кудряшов подал иск о взыскании долгов с «Ростова»

Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов прокомментировал информацию о том, что защитник «Рубина» Федор Кудряшов подал иск о взыскании долгов со своего бывшего клуба «Ростова».

«Факт подачи заявления подтверждаю. Детали слушания до оглашения решения сказать не могу.

В случае, если палата примет сторону Кудряшова, возможно, «Ростову» будет грозить санкция в виде запрета на регистрацию новых игроков до тех пор, пока решение палаты не будет исполнено. Но это в теории, окончательно все будет известно только после решения палаты. Слушания состоятся в ближайшее время», — сказал Березов.