Черышев: «Думаю, у Смолова в Испании получилось бы»

У Черышева только не получается.
Полузащитник «Вилярреала» Денис Черышев поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
– Только что закрылось трансферное окно. Из России на вас никто не выходил?
– Были какие-то разговоры. Но я хотел остаться, так что даже не думал о предложениях.
– Следили за другими переходами россиян? Про Федора Смолова много информации было.
– Я следил, потому что мне интересен чемпионат России. Конечно, слышал, что Смолова хотели видеть здесь, в Испании, в Англии. Он очень сильный футболист. Думаю, в Испании у него бы классно получилось. То, что Дзюба ушел в тульский «Арсенал» – для него хорошо. Даст бог, у него там будет практика и все получится.
– У вас сохраняется шанс попасть на чемпионат мира? Черчесов говорил, что состав уже есть, но сборная открыта.
– Значит, думаю, шансы есть (смеется)
– С ним общались?
– Давно, в начале сезона. Он позвонил, я тогда еще с командой не играл. Спросил, как я себя чувствую. Хороший разговор получился. Будем работать дальше и увидим.
В текущем сезоне россиянин сыграл в 20 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя голевыми передачами.