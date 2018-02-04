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    Черышев: «Думаю, у Смолова в Испании получилось бы»

    Полузащитник «Вилярреала» Денис Черышев поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    – Только что закрылось трансферное окно. Из России на вас никто не выходил?

    – Были какие-то разговоры. Но я хотел остаться, так что даже не думал о предложениях.

    – Следили за другими переходами россиян? Про Федора Смолова много информации было.

    – Я следил, потому что мне интересен чемпионат России. Конечно, слышал, что Смолова хотели видеть здесь, в Испании, в Англии. Он очень сильный футболист. Думаю, в Испании у него бы классно получилось. То, что Дзюба ушел в тульский «Арсенал» – для него хорошо. Даст бог, у него там будет практика и все получится.

    – У вас сохраняется шанс попасть на чемпионат мира? Черчесов говорил, что состав уже есть, но сборная открыта.

    – Значит, думаю, шансы есть (смеется)

    – С ним общались?

    – Давно, в начале сезона. Он позвонил, я тогда еще с командой не играл. Спросил, как я себя чувствую. Хороший разговор получился. Будем работать дальше и увидим.

    В текущем сезоне россиянин сыграл в 20 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя голевыми передачами.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.02.2018 17:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -45

      stream15 5 февраля 2018, 00:06

      У Черышева только не получается.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 19:32

      Пробиться в сборную ему будет трудно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 февраля 2018, 19:06

      черешеву бы самому не помешало перейти в аутсайдера какой-нибудь европейской лиги хоть играть будет

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 февраля 2018, 18:08

      да, обидно, что наши ребята совершенно не востребованы в Европе. Хотя Смолову нужно было бы соглашаться на переход в Суонси. Практики было б хоть отбавляй. А дальше б было видно

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