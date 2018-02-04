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Черышев: «Думаю, у Смолова в Испании получилось бы»

4 февраля 2018, 17:55
4

Полузащитник «Вилярреала» Денис Черышев поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

– Только что закрылось трансферное окно. Из России на вас никто не выходил?

– Были какие-то разговоры. Но я хотел остаться, так что даже не думал о предложениях.

– Следили за другими переходами россиян? Про Федора Смолова много информации было.

– Я следил, потому что мне интересен чемпионат России. Конечно, слышал, что Смолова хотели видеть здесь, в Испании, в Англии. Он очень сильный футболист. Думаю, в Испании у него бы классно получилось. То, что Дзюба ушел в тульский «Арсенал» – для него хорошо. Даст бог, у него там будет практика и все получится.

– У вас сохраняется шанс попасть на чемпионат мира? Черчесов говорил, что состав уже есть, но сборная открыта.

– Значит, думаю, шансы есть (смеется)

– С ним общались?

– Давно, в начале сезона. Он позвонил, я тогда еще с командой не играл. Спросил, как я себя чувствую. Хороший разговор получился. Будем работать дальше и увидим.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 20 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя голевыми передачами.

Источник: «Советский спорт»
Испания. Примера Вильярреал Краснодар Смолов Федор Черышев Денис
Комментарии (4)
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Joko21
1517756916
да, обидно, что наши ребята совершенно не востребованы в Европе. Хотя Смолову нужно было бы соглашаться на переход в Суонси. Практики было б хоть отбавляй. А дальше б было видно
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серега кашин
1517760378
черешеву бы самому не помешало перейти в аутсайдера какой-нибудь европейской лиги хоть играть будет
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zigbert
1517761936
Пробиться в сборную ему будет трудно.
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stream15
1517778407
У Черышева только не получается.
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