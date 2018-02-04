Венгер: «Обамеянг и Мхитарян? Такие связки необходимы команде»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал дебют нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга во вчерашнем матче 26-го тура АПЛ против «Эвертона» (5:1).

«Если вы проанализируете, как и куда он движется во время матча, то удивите, что это именно те действия, которых вы ждете от нападающего. Но я уверен, что он еще не готов на 100 процентов физически. Однако качество его передвижений и качество его действий были очень хорошими.

Дуэт с Мхитаряном? Такие связки между игроками необходимы. В футболе один отдает, а другой забивает. Если у тебя есть только один игрок из двух, то ты никогда не забьешь. Поэтому создавать подобные связки в команде необходимо», – сказал Венгер.

Напомним, что в матче с «Эвертоном» Обамеянг отметился голом, а Мхитарян — тремя голевыми передачами.