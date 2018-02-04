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    Венгер: «Обамеянг и Мхитарян? Такие связки необходимы команде»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал дебют нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга во вчерашнем матче 26-го тура АПЛ против «Эвертона» (5:1).

    «Если вы проанализируете, как и куда он движется во время матча, то удивите, что это именно те действия, которых вы ждете от нападающего. Но я уверен, что он еще не готов на 100 процентов физически. Однако качество его передвижений и качество его действий были очень хорошими.

    Дуэт с Мхитаряном? Такие связки между игроками необходимы. В футболе один отдает, а другой забивает. Если у тебя есть только один игрок из двух, то ты никогда не забьешь. Поэтому создавать подобные связки в команде необходимо», – сказал Венгер.

    Напомним, что в матче с «Эвертоном» Обамеянг отметился голом, а Мхитарян — тремя голевыми передачами.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    04.02.2018 14:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 февраля 2018, 03:38

      Давайте в том же духе!!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 февраля 2018, 22:47

      Хараша связка-калбаска...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 февраля 2018, 17:44

      Арсенал стал грозной силой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 февраля 2018, 14:46

      Моур ещё пожалеет, что отпустил Генриха.

      4
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