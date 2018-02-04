Компани – о промахе Стерлинга: «Рахим важен для «Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани высказал мнение о промахе Рахима Стерлинга в матче 26-го тура АПЛ против «Бернли».

Напомним, что англичанин промахнулся с метра по пустым воротам при счете 1:0 в пользу «горожан». Встреча в итоге завершилась вничью – 1:1.

«Рахим в этом сезоне невероятно важен для нас. Он забил больше голов на последних минутах, чем кто-либо в этой лиге, наверное», – сказал Компани.