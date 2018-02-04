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    Компани – о промахе Стерлинга: «Рахим важен для «Сити»

    Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани высказал мнение о промахе Рахима Стерлинга в матче 26-го тура АПЛ против «Бернли».

    Напомним, что англичанин промахнулся с метра по пустым воротам при счете 1:0 в пользу «горожан». Встреча в итоге завершилась вничью – 1:1.

    «Рахим в этом сезоне невероятно важен для нас. Он забил больше голов на последних минутах, чем кто-либо в этой лиге, наверное», – сказал Компани.

    Источник: Goal.com

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    04.02.2018 10:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 4 февраля 2018, 12:50

      Ахахахахахахахахаха в спартачок его скорее

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 февраля 2018, 11:50

      Кокорин видимо кусал Стерлинга

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 4 февраля 2018, 11:17

      Добро подаловать в клуб Никиты Баженова!!!клубные карты оформлять у алминистратора...

      2
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