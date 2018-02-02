Адуев, которым интересовались «Ахмат», «Зенит» и «Спартак», подписал контракт с «Монпелье»

МОЛОДЕЦ!!!
Полузащитник Амир Адуев заключил профессиональный контракт с «Монпелье». До этого он выступал за молодежную команду французского клуба.
Адуев родился в России, в Чечне. Игрок попал в академию «Монпелье» в 14 лет, у него есть французское гражданство.
«Я очень рад подписать контракт с клубом. Это было моей мечтой», — сказал Адуев.
Ранее сообщалось об интересе российских клубов к хавбеку.
Amir Adouyev : « Je suis très heureux de signer dans mon club formateur, c’est un rêve »— MHSC (@MontpellierHSC) 2 февраля 2018 г.
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