Адуев, которым интересовались «Ахмат», «Зенит» и «Спартак», подписал контракт с «Монпелье»

Полузащитник Амир Адуев заключил профессиональный контракт с «Монпелье». До этого он выступал за молодежную команду французского клуба.

Адуев родился в России, в Чечне. Игрок попал в академию «Монпелье» в 14 лет, у него есть французское гражданство.

«Я очень рад подписать контракт с клубом. Это было моей мечтой», — сказал Адуев.

Ранее сообщалось об интересе российских клубов к хавбеку.