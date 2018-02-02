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    Адуев, которым интересовались «Ахмат», «Зенит» и «Спартак», подписал контракт с «Монпелье»

    Полузащитник Амир Адуев заключил профессиональный контракт с «Монпелье». До этого он выступал за молодежную команду французского клуба.

    Адуев родился в России, в Чечне. Игрок попал в академию «Монпелье» в 14 лет, у него есть французское гражданство.

    «Я очень рад подписать контракт с клубом. Это было моей мечтой», — сказал Адуев.

    Ранее сообщалось об интересе российских клубов к хавбеку.

    Источник: ФК «Монпелье»

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    02.02.2018 23:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +93

      Borz1 3 февраля 2018, 19:46

      МОЛОДЕЦ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 февраля 2018, 16:06

      Дала аьтту бойла хьа, Амир!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 10:05

      ну раз Монпелье проявил заинтересованность то конечно, домой вернуться всегда успеет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 февраля 2018, 00:49

      правильно сделал! успехов Амир!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 3 февраля 2018, 00:31

      Успехов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 3 февраля 2018, 00:09

      Жаль что продлил свой контракт а так бы он нам пригодился

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 февраля 2018, 23:22

      Не для того он уезжал, что бы возвращаться.

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