Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» планирует перепродать полузащитника «Айнтрахта» Омара

    Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Айнтрахта» Омара Маскарелла, сообщает El Confidencial. Известно, что мадридцы рассчитывают заработать на его переходе, так как президент клуба Флорентино Перес хочет перепродать футболиста в другой клуб со своей наценкой.

    Стоит отметить, что «Реал» имеет право выкупить трансферный лист своего бывшего игрока за 4 миллиона евро. В составе мадридцев он числился до 2016 года. За это время он на правах аренды побывал в «Дерби Каунти», «Спортинге» из Хихона, откуда перешел в «Айнтрахт».

    Ранее сообщалось, что определенную заинтересованность в Омаре проявляли «Барселона» и «Бавария».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2018 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11