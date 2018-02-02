«Реал» планирует перепродать полузащитника «Айнтрахта» Омара

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Айнтрахта» Омара Маскарелла, сообщает El Confidencial. Известно, что мадридцы рассчитывают заработать на его переходе, так как президент клуба Флорентино Перес хочет перепродать футболиста в другой клуб со своей наценкой.

Стоит отметить, что «Реал» имеет право выкупить трансферный лист своего бывшего игрока за 4 миллиона евро. В составе мадридцев он числился до 2016 года. За это время он на правах аренды побывал в «Дерби Каунти», «Спортинге» из Хихона, откуда перешел в «Айнтрахт».

Ранее сообщалось, что определенную заинтересованность в Омаре проявляли «Барселона» и «Бавария».