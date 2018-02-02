Товарищеский матч. Гол Аршавина принес «Кайрату» ничью против петербургского «Динамо»

Состоялся товарищеский матч между казахстанским «Кайратом» и санкт-петербургским «Динамо». Команды обменялись тремя голами и, таким образом, выявить победителя не сумели.

Отметим, что от поражения казахстанский коллектив спас воспитанник невского футбола Андрей Аршавин, забивший головой.

Товарищеский матч

Динамо СПб (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Барсов, 14; 1:1 – Анене, 40; 2:1 – Барсов, 45+1; 2:2 – Куат, 53; 3:2 – Дворников, 73; 3:3 – Аршавин, 74.