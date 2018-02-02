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    Товарищеский матч. Гол Аршавина принес «Кайрату» ничью против петербургского «Динамо»

    Состоялся товарищеский матч между казахстанским «Кайратом» и санкт-петербургским «Динамо». Команды обменялись тремя голами и, таким образом, выявить победителя не сумели.

    Отметим, что от поражения казахстанский коллектив спас воспитанник невского футбола Андрей Аршавин, забивший головой.

    Товарищеский матч

    Динамо СПб (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 3:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Барсов, 14; 1:1 – Анене, 40; 2:1 – Барсов, 45+1; 2:2 – Куат, 53; 3:2 – Дворников, 73; 3:3 – Аршавин, 74.

    Источник: YouTube

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    02.02.2018 00:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 февраля 2018, 08:02

      жаль что не в рпл заканчивает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 февраля 2018, 08:41

      Пузанчик отрастил.
      Ещё и головой забил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 февраля 2018, 08:39

      А сколько пользы мог бы принести российскому футболу.

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 2 февраля 2018, 00:44

      Вечно молодой.....

      1
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