«Урал» и «Уфа» – главные претенденты на Шатова

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в том, чтобы отдать своего полузащитника Олега Шатова в аренду. Главными претендентами на футболиста являются екатеринбургский «Урал» и «Уфа».

Отметим, что в случае ухода игрока в один из этих клубов сине-бело-голубые будут брать на себя часть зарплаты хавбека.

Желание арендовать Шатова имеет и московский «Локомотив», но «Зенит» не хочет усиливать прямого конкурента.