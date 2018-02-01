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    «Урал» и «Уфа» – главные претенденты на Шатова

    Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в том, чтобы отдать своего полузащитника Олега Шатова в аренду. Главными претендентами на футболиста являются екатеринбургский «Урал» и «Уфа».

    Отметим, что в случае ухода игрока в один из этих клубов сине-бело-голубые будут брать на себя часть зарплаты хавбека.

    Желание арендовать Шатова имеет и московский «Локомотив», но «Зенит» не хочет усиливать прямого конкурента.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.02.2018 20:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 2 февраля 2018, 08:08

      давай олежа домой, а там глядишь опять в топ команды попадешь, да и чм на носу, а без практики в сборную не возьмут

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 февраля 2018, 04:05

      лучше ехать где начинал карьеру

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 2 февраля 2018, 02:30

      А заявлен в ЛЕ за Зенит))) сенсация за сенсацией

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 февраля 2018, 22:56

      Отдайте Олега в ЛОКО !

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 1 февраля 2018, 22:24

      Если Шатов - это усиление для Локомотива, лидера чемпионата, то почему для него нет места в Зените?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 февраля 2018, 22:19

      Куда угодно,лишь бы играть!

      0
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 1 февраля 2018, 21:03

      модератор...ты че там кнопки попутал??? все сообщения перетусовал)))

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      Рейтинг: +584

      Бубновский 1 февраля 2018, 21:00

      ...добро пожапловать в *****!!!!....не самый плохой вариант (при сохранении общей суммы зарплаты)

      0
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      Рейтинг: +584

      Бубновский > Бубновский 1 февраля 2018, 21:01

      ...непонятно тока почему соеращенно екатеринбург забанили....ну клоуны!!!!)))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 февраля 2018, 20:52

      В Урал конечно ! После Урала Федя заблистал ! Так и Олег заблестит ! Урал умеет ковать !

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 1 февраля 2018, 20:41

      Его хотел арендовать или даже купить (дешево) Краснодар, но Зенит отказал, вернее предложил Краснодару заплатить 7 млн евро. Это было неделю назад. Про Локомотив - какая-то фигня. Если даже Краснодару отказали, чтобы не усиливать конкурента, то уж Локомотиву-то...

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