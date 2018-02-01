Мертенс: «Скудетто? Я буду играть защитника или вратаря, если потребуется»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс рассказал об интересе из Китая. Также игрок заявил, что сыграет на позиции защитника или вратаря для победы в Серии А.

«В прошлом году со мной связывался клуб из Китая. В этом году никто мне не звонил. В переходе был соблазн, это нормальное человеческое чувство, но я хотел остаться здесь. И все еще хочу.

Я играю и получаю удовольствие на поле. Я очень счастлив — счастливее, чем когда бы то ни было.

Скудетто? Для победы в Скудетто я буду играть защитника или вратаря, если потребуется. Даже если Пепе Рейна не очень будет рад этому», — сказал Мертенс.

«Наполи» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков в 22 турах. У ближайшего преследователя «Ювентуса» 56 очков.