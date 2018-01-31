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  • Ханни отверг предложение «Бернли» и решил перейти в «Спартак»

Ханни отверг предложение «Бернли» и решил перейти в «Спартак»

31 января 2018, 12:49
19

Полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни отказался от варианта продолжения карьеры в Англии. Футболиста пытался приобрести «Бернли», сообщает DH.be. По данным источника, 27-летний хавбек принял твердое решение перейти в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за алжирца 6 миллионов евро плюс бонусы. Сам полузащитник подпишет контракт сроком на 3,5 года.

В нынешнем сезоне Ханни провел за «Андерлехт» 31 матч, записав на свой счет 10 голов и шесть результативных передач.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Андерлехт Спартак Бернли Ханни Софьян
Комментарии (19)
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VVM1964
1517392445
Ну сравнили " жопу с пальцем " - конечно Спартак .
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insider_retro
1517392865
Тот случай, когда игрока убедили более веские аргументы и перспективы выступления в Спартаке, а не выступление в середняке АПЛ с неочевидным раскладом!
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Полная Канистра
1517394492
Спартак в этом году снова в еврокубках будет а Бернли где будет? Всё взвесил плюсы и минусы и сделал правильный выбор
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solyh-1962
1517396232
А показатели-то -совсем не дурны!!!
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Axe111
1517396291
Правильно, в Англии же бегать надо
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mialkov
1517397225
Будем надеяться, что Ханни будет достойным усилением!
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Spartak 777
1517398918
Не пойму его подписали уже ???
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movie
1517399847
Приятно слышать
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oyabun
1517400180
Очень много сомнительной информации по поводу Ханни. Ждем официального подтверждения перехода.
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OfaZavr
1517413236
из клуба пока никто с комментариями по его поводу не выступал поэтому информации верить не стоит.
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