Ханни отверг предложение «Бернли» и решил перейти в «Спартак»

Полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни отказался от варианта продолжения карьеры в Англии. Футболиста пытался приобрести «Бернли», сообщает DH.be. По данным источника, 27-летний хавбек принял твердое решение перейти в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за алжирца 6 миллионов евро плюс бонусы. Сам полузащитник подпишет контракт сроком на 3,5 года.

В нынешнем сезоне Ханни провел за «Андерлехт» 31 матч, записав на свой счет 10 голов и шесть результативных передач.

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