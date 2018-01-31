Спаллетти отказался отпускать Брозовича в «Севилью»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выступил против перехода полузащитника своей команды Марсело Брозовича в «Севилью». Итальянский специалист намерен для начала найти ему замену, а только после этого говорить о продаже 25-летнего хорвата.

«Севилья», которую в январе возглавил Винченцо Монтелла, была готова взять Брозовича в аренду до конца сезона за 1 миллион евро с опцией выкупа ближайшим летом за 28 миллионов евро. Известно, что хорват готов был сменить клубную прописку.

В текущем сезоне Брозович сыграл в 16 матчах Серии А, забив в них три гола и отдав две результативные передачи.