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  • Венгер — о матче с «Суонси»: «Возможно, Жиру сыграл последнюю игру за «Арсенал»

Венгер — о матче с «Суонси»: «Возможно, Жиру сыграл последнюю игру за «Арсенал»

31 января 2018, 01:32
7

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился эмоциями после матча 25-го тура АПЛ против «Суонси» (1:3). Также он рассказал о возможном трансфере нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из «Боруссии» и о возможном уходе форварда Оливье Жиру.

«Мы играли плохо в защите и допускали серьезные ошибки. Лучше не говорить о втором и третьем голах. «Суонси» был резким, дисциплинированным и голодным. К сожалению, мы играли недостаточно хорошо, мы не были достаточно дисциплинированы.

Обамеянг в «Арсенале»? Думаю, мы узнаем чуть больше об этом завтра утром. Сыграл ли Жиру последнюю игру за «Арсенал»? Возможно», — сказал Венгер.

«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что Жиру перейдет в «Челси» за 18 миллионов евро.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Суонси Жиру Оливье Венгер Арсен
Комментарии (7)
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Superviser77
1517363901
Позор Венгер!!!! Уходи уже за Жириком... Тяжело смотреть на результаты команды... Какая то безысходность и это печально...
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ДСА
1517365309
Выход Мхитаряна все испортил.
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Fin035
1517369694
Венгер давно уже изжил себя как тренер! Не уходит, потому что не выгоняют, значит есть какой то смысл его держать! Видимо у Венгера настолько мизерная зарплата, что перекрывает все проигрыши и престиж команды! Позорная политика владельцев!
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kykyi
1517374578
Венгеру тоже пора на покой.
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InterMilLano1908
1517377707
Похоже Усманов со своими 29% акций что то мутит там в Арсенале, убивая великий клуб в Англии , в ответ на санкции!)
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BAIv
1517380686
Арсенал давно уже не боец даже начиная турниры и лидирую постоянно вываливается вниз, Венгер давно уже не тянет нет у него эмоций только показные, человек просто отрабатывает зарплату не вкладывая душу( в отличии от Фергюсона в МЮ у которого всегда хватало эмоций завести команду)
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la verdad
1517385498
Пердуна на пенсию!!! Arsene out!!!
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