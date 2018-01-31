Венгер — о матче с «Суонси»: «Возможно, Жиру сыграл последнюю игру за «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился эмоциями после матча 25-го тура АПЛ против «Суонси» (1:3). Также он рассказал о возможном трансфере нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из «Боруссии» и о возможном уходе форварда Оливье Жиру.

«Мы играли плохо в защите и допускали серьезные ошибки. Лучше не говорить о втором и третьем голах. «Суонси» был резким, дисциплинированным и голодным. К сожалению, мы играли недостаточно хорошо, мы не были достаточно дисциплинированы.

Обамеянг в «Арсенале»? Думаю, мы узнаем чуть больше об этом завтра утром. Сыграл ли Жиру последнюю игру за «Арсенал»? Возможно», — сказал Венгер.

«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что Жиру перейдет в «Челси» за 18 миллионов евро.