Гвардиола: «Некоторые клубы тратят на двух игроков столько, сколько мы на шестерых или семерых»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику в адрес клуба из-за трансферной политики «Сити». С момента прихода прихода Гвардиолы в команду в 2016 году клуб потратил около 500 миллионов евро на трансферы. Более половины из этой суммы — на приобретение защитников.

«Я понимаю критику, но хорошие игроки дорого стоят. Есть команды, которые тратят на двух игроков столько же, сколько мы — на шестерых или семерых.

Мы должны покупать игроков, потому что четыре или пять наших защитников уходят. Мы должны тратить, это логично. Однажды, если клуб сможет позволить себе, мы потратим более 100 миллионов, но пока такого не было и самым дорогим остается Ляпорт.

Летом мы купим одного или двух игроков и все», — сказал Гвардиола.

Напомним, что сегодня было объявлено о переходе защитника Эмерика Ляпорта из «Атлетика».