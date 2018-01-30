Бакаев: «Каррера сказал, что я нужен команде, поэтому я остался в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что решил не покидать московский клуб, поскольку главный тренер Массимо Каррера рассчитывает на него. Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Динамо», «Ахмата» и «Анжи».

– Пара человек из первой команды по работе на сборах отметили именно вас. Готовы к конкуренции?

– Это приятно, конечно. Что касается, готов или нет, – если бы не мог конкурировать, я бы не остался в команде. Но раз тренер считает, что я могу принести пользу, значит – это не просто так. Буду работать.

– В январе было много слухов: «Динамо», «Анжи». Что в итоге?

– Я остаюсь в «Спартаке». Это окончательное решение, Каррера его поддержал.

– Говорили с ним?

– Лично – нет. Люди, которые помогают мне, передали его слова, что я нужен здесь. Поэтому и остался.

– В чем вам надо прибавлять?

– Во всем. Но главное – в хладнокровии, чтобы правильно принимать решения, использовать моменты.

В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в пяти матчах РФПЛ. Также на его счету пять игр в ФНЛ за «Спартак-2» и один гол.