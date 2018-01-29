Муньяин – Ляпорту: «Мне будет тебя не хватать. Люблю тебя, м*дак»

Полузащитник «Атлетика» Икер Муньяин обратился к защитнику Эмерику Ляпорту, который сегодня расторг контракт с баскским клубом.

Ожидается, что 23-летний француз перейдет в «Манчестер Сити».

«Мне будет тебя не хватать. Друг, брат и товарищ для всех. Столько пережито вместе. Желаю всего самого лучшего!

Люблю тебя, м*дак» – написал Муньяин в твиттере.

Ляпорт в текущем сезоне забил один мяч и отдал три результативных паса в 30 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.