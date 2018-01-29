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  • Муньяин – Ляпорту: «Мне будет тебя не хватать. Люблю тебя, м*дак»

Муньяин – Ляпорту: «Мне будет тебя не хватать. Люблю тебя, м*дак»

29 января 2018, 20:38
6

Полузащитник «Атлетика» Икер Муньяин обратился к защитнику Эмерику Ляпорту, который сегодня расторг контракт с баскским клубом.

Ожидается, что 23-летний француз перейдет в «Манчестер Сити».

«Мне будет тебя не хватать. Друг, брат и товарищ для всех. Столько пережито вместе. Желаю всего самого лучшего!

Люблю тебя, м*дак» – написал Муньяин в твиттере.

Ляпорт в текущем сезоне забил один мяч и отдал три результативных паса в 30 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Атлетик Манчестер Сити Муньяин Икер Ляпорт Эмерик
Комментарии (6)
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Черкизовский Кот
1517248253
Грубо
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hiddeng
1517249342
Мудак написано на русском?
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vick-north-west
1517251574
Je t'aime, connard - это вроде по-французски. Яндекс-переводчик действительно даёт "мудак" с французского.
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Сильвербой
1517252194
Мудак - это действительно, по-братски, любя!!!
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DOCTOR PENALTY
1517261583
Аккуратней с выражениями, товарищ Мундянин, а то Бомбардир.ру и забанить может.
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OfaZavr
1517297011
очень так по дружески обозвал напоследок))
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