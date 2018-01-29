«Севилья» арендовала у «Порту» Лайуна, которым интересовался «Зенит»

Пресс-служба «Севильи» сообщила о договоренности клуба с «Порту» по поводу аренды защитника Мигеля Лайуна.

Завтра игрок пройдет медицинское обследование для андалусского клуба. Ожидается, что после официального подписания Лайуна «Севилья» объявит об условиях аренды.

В текущем сезоне 29-летний мексиканец принял участие в 13 встречах всех турниров. На его счету два гола. В июле 2016 года «Порту» выкупил права на футболиста у «Уотфорда».

В августе 2017 года сообщалось об интересе к Лайуну со стороны «Зенита».