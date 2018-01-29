«Тосно» ищет нападающих с российским паспортом, переговоры с Погребняком и Павлюченко не велись

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что находится в поиске нападающего с российским паспортом. На данный момент он не подтвердил переговоры с форвардами Павлом Погребняком и Романом Павлюченко, которые находятся в статусе свободных агентов.

Напомним, что этой зимой «Тосно» рассталось с двумя нападающими: Антон Заболотный перешел в «Зенит», а Евгений Марков – в «Динамо».

– Действительно «Тосно» сделал предложение Погребняку?

– Пока даже не разговаривали с ним. Все находится на уровне «мысли вслух».

– Планируете пригласить его?

– Не могу сказать никакой конкретики. Нам нужен форвард, причем с российским паспортом. В команде уже много иностранцев. Но, к сожалению, это штучный товар.

– Еще свободен Роман Павлюченко.

– С ним тоже пока не общались.