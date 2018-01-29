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  • «Тосно» ищет нападающих с российским паспортом, переговоры с Погребняком и Павлюченко не велись

«Тосно» ищет нападающих с российским паспортом, переговоры с Погребняком и Павлюченко не велись

29 января 2018, 11:32
6

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что находится в поиске нападающего с российским паспортом. На данный момент он не подтвердил переговоры с форвардами Павлом Погребняком и Романом Павлюченко, которые находятся в статусе свободных агентов.

Напомним, что этой зимой «Тосно» рассталось с двумя нападающими: Антон Заболотный перешел в «Зенит», а Евгений Марков – в «Динамо».

– Действительно «Тосно» сделал предложение Погребняку?

– Пока даже не разговаривали с ним. Все находится на уровне «мысли вслух».

– Планируете пригласить его?

– Не могу сказать никакой конкретики. Нам нужен форвард, причем с российским паспортом. В команде уже много иностранцев. Но, к сожалению, это штучный товар.

– Еще свободен Роман Павлюченко.

– С ним тоже пока не общались.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Павлюченко Роман Погребняк Павел Матюшенко Вячеслав
Комментарии (6)
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серега кашин
1517215916
и тот и другой только для мебели сгодятся
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insider_retro
1517216334
Ушли хорошие игроки! На оставшуюся часть сезона, наверное, стоит рассчитывать только на свои силы, а к лету подыскивать варианты.
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OfaZavr
1517218143
если уж выбирать Между Павлюченко и Погребняком , то уж Пав точно получше будет он хоть стараться будет а не просто сидя клуб обдирать.
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DOCTOR PENALTY
1517222388
Что-то слишком много хохлятского вокруг ТОСНО. Может из-за того, что ТОСНО тоже заканчивается на О.
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fhnv
1517239087
вы погребняка играть заставите ,а ему и на лавке неплохо сиделось
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С@НЁК.
1517245057
Панюкова в Тосно не плохой вариант.
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