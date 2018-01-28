Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ScoreNigeria: «Лестер» хочет продать Мусу, а не отдавать в аренду

28 января 2018, 19:09
13

Переход нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в ЦСКА может сорваться. Английский клуб намерен продать футболиста, а не отдавать в аренду.

«Игрок и его представители хотят, чтобы он остался в Англии, несмотря на то что у него есть хорошие предложения из-за рубежа.

Что по-настоящему откладывает его переход в ЦСКА, так это желание «Лестера» продать Мусу, а не отдавать в аренду», — сообщил источник ScoreNigeria.

Ранее агент форварда заявил, что Мусе необходимо пройти медосмотр, после чего трансфер в ЦСКА будет завершен.

Муса возвращается. За что мы его любим

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Полная Канистра
1517157315
опять с крючка рыба ушла гинер готовь денюшки на муку
Ответить
Сильвербой
1517159842
Как-то странно все это!
Ответить
Сильвербой
1517160461
Ну вот, что и требовалось доказать: Лестер уже опровегр эту информацию! Муса перейдет в ЦСКА!
Ответить
+50/-50
1517162245
Не информация, а катахреза. То переходит, то не переходит. (В катахрезе имеет место соединение слов в переносном смысле вопреки несовместимости их буквальных значений, так что в буквальном смысле имеет место логическая несогласованность, сочетание противоречивых (логически несовместимых) понятий.)
Ответить
Axe111
1517169084
Конечно продать! Огромная ошибка покупки этого челика
Ответить
InterMilLano1908
1517194444
Да не я Нигерийцев знаю хорошо))) За деньги маму родную продадут, так что новость не удивила)
Ответить
VIPded
1517201416
Вот только нигерийскую прессу мы ещё не слушали...)))
Ответить
OOOVVV.
1517216695
Много шума из ничего. Так и знал, что с арендой Ахмеда всё будет не так просто, как в воду глядел. Будем ждать новых сообщений.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1517222591
Мдаа Санта-Барбара начинается )
Ответить
Хакасия
1517240619
Одни слухи и сплетни
Ответить
Главные новости
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
2
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – безальтернативные варианты, то я умываю руки»
12:50
4
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
8
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
6
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Все новости
Все новости
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
Вчера, 20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+