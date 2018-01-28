ScoreNigeria: «Лестер» хочет продать Мусу, а не отдавать в аренду

Переход нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в ЦСКА может сорваться. Английский клуб намерен продать футболиста, а не отдавать в аренду.

«Игрок и его представители хотят, чтобы он остался в Англии, несмотря на то что у него есть хорошие предложения из-за рубежа.

Что по-настоящему откладывает его переход в ЦСКА, так это желание «Лестера» продать Мусу, а не отдавать в аренду», — сообщил источник ScoreNigeria.

Ранее агент форварда заявил, что Мусе необходимо пройти медосмотр, после чего трансфер в ЦСКА будет завершен.

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