Спаллетти: «Ничья со СПАЛом? Когда пропускаешь в добавленное время, остается горькое послевкусие»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью в матче 22-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (1:1).

«Когда пропускаешь гол в добавленное время, остается горькое послевкусие. Нам определенно предстоит еще много работы. Я бы не сказал, что я волнуюсь. Я не видел особых улучшений даже во время нашей удачной полосы. У нас всегда были провалы, когда мы пропускали банальный мяч и потом не отыгрывались», — сказал Спаллетти.

«Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 44 очками.