Примера. «Вильярреал» обыграл «Реал Сосьедад», Черышев вышел в середине второго тайма

Состоялся очередной матч 21 тура испанской Примеры. «Вильярреал» дома справился с гостями из Сан-Себастьяна. Все свои голы «желтая субмарина» забила в первой половине встречи. Команда идет в зоне Лиги Европы.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вышел на поле в середине второго тайма.

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Вильярреал – Реал Сосьедад – 4:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Руис, 5; 2:0 – Малья, 17; 3:0 – Бакка, 20; 3:1 – Льоренте, 24; 4:1 – Кастильехо, 34; 4:2 – Виллиан, 58.

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