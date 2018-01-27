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    Роналду, Бэйл и Бензема – в атаке «Реала» на матч с «Валенсией»

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Валенсии» на поединок 21-го тура Примеры.

    «Валенсия»: Нето, Монтойя, Коклен, Гарай, Латорре, Гайя, Гедеш, Парехо, Кондогбиа, Родриго, Мина.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Бэйл, Роналду, Бензема.

    Начало матча – в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФК «Реал»

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    27.01.2018 17:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 27 января 2018, 18:32

      ...у сливочных сильнейший состав!!! сегодня болею против гарая!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 27 января 2018, 17:35

      Самая беззубая атака среди всех топ-клубов.

      0
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      Рейтинг: +3

      ВОИН999 27 января 2018, 17:33

      Вперед Реал! Только победа! Счёт 1-3 устраивает))))вполне.

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 27 января 2018, 17:26

      Удачи Мадриду пора уже за ум взяться, а то не какой интриги нету одна Барса играет.

      2
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      Рейтинг: +29

      RichardHicks 27 января 2018, 17:11

      Ничоси! Прям в старте сразу 3е....когда такое было последний раз...)

      0
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