Роналду, Бэйл и Бензема – в атаке «Реала» на матч с «Валенсией»

...у сливочных сильнейший состав!!! сегодня болею против гарая!
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Валенсии» на поединок 21-го тура Примеры.
«Валенсия»: Нето, Монтойя, Коклен, Гарай, Латорре, Гайя, Гедеш, Парехо, Кондогбиа, Родриго, Мина.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Бэйл, Роналду, Бензема.
Начало матча – в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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