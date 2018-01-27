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    Примера. «Валенсия» дома сыграет с «Реалом»

    Сегодня, 27 января, «Валенсия» на своем поле проведет матч с «Реалом» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. «Летучие мыши» последний раз проигрывали мадридцам дома в сезоне-2013/14. В текущем розыгрыше Примеры «Реал» идет на четвертом месте в турнирной таблице первенства, «Валенсия» – третья.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 18:15 по московскому времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2018 17:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 27 января 2018, 18:39

      Поверьте мне, реал сегодня выиграет, потом и ПСЖ пройдет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 27 января 2018, 17:38

      Удачи Валенсии

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 27 января 2018, 11:03

      Очень хотелось бы,чтобы потоптали сегодня реалушку...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 27 января 2018, 08:40

      Удачи Валенсии

      1
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