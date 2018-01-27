Примера. «Валенсия» дома сыграет с «Реалом»

Сегодня, 27 января, «Валенсия» на своем поле проведет матч с «Реалом» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. «Летучие мыши» последний раз проигрывали мадридцам дома в сезоне-2013/14. В текущем розыгрыше Примеры «Реал» идет на четвертом месте в турнирной таблице первенства, «Валенсия» – третья.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 18:15 по московскому времени.

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