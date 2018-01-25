«Спорт-Экспресс»: «Саутгемптон» предлагает за Промеса менее 30 миллионов, «Спартак» эта сумма не устраивает

«Саутгемптон» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу, однако стороны не могут договориться о финансовой стороне сделки.

В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро. Англичане предлагают за игрока меньше. «Спартак» не намерен отпускать Промеса за меньшую сумму, а «Саутгемптон» пока не собирается повышать предложение.

Ранее главный тренер «святых» Маурисио Пеллегрино подтвердил, что клуб интересуется Промесом.