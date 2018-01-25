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    «Спорт-Экспресс»: «Саутгемптон» предлагает за Промеса менее 30 миллионов, «Спартак» эта сумма не устраивает

    «Саутгемптон» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу, однако стороны не могут договориться о финансовой стороне сделки.

    В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро. Англичане предлагают за игрока меньше. «Спартак» не намерен отпускать Промеса за меньшую сумму, а «Саутгемптон» пока не собирается повышать предложение.

    Ранее главный тренер «святых» Маурисио Пеллегрино подтвердил, что клуб интересуется Промесом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2018 21:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6913

      батог 27 января 2018, 07:15

      За 50!!! И в конце сезона!!!! И если захочет!!!!

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 января 2018, 11:08

      Шеф: - куй железо, пока горячо. Скинули пару "лимонов", по стакану водки и... вперёд, к новым вершинам. Не жадничайте, по любому в + остались.
      - "Промес стоил около 15 миллионов. Эрсин Акан рассказывал, что «Спартак» заплатил около 12 миллионов."

      0
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 26 января 2018, 09:20

      Думаю сторгуются за 25,держать промеса в Спартаке смысла нет.Слишком много звездит,работает на себя.Хотя даже до того же Адриано ещё расти и расти

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 26 января 2018, 00:52

      Довыпендриваются уйдет бесплатно

      0
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 26 января 2018, 00:39

      Думаю , что с нынешними ценами в мире на игроков цена предложенная на Промеса не соответствует действительности.

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 26 января 2018, 00:02

      нафига сейчас продавать лидеров
      и в тоже время искать усиление защиты

      что постоянно в перестройке пребывать, что ли?
      итак долго ждали

      не понимаю зачем от классного Попова избавляться
      он мастер надёжный, тот же Таски совсем неплох
      а они уже и Промеса сватают, барыга в Федуне сильнее спортивного азарта
      имхо
      или распродавайте всех зарубежных мастеров
      и скупайте местного посола дорогущих россиян
      тогда и нам спокойнее будет
      потому, как с такими запросами, наше красное дерево никому не нана
      разве что питерским "бомжам"

      задолбали ужо
      покупаем - продаём... что за рынок а не сайт

      статей побольше, пусть и с историческим уклоном
      что угодно можно отработать
      какого на рынке да на травме сидеть

      развлекайте народ, слишком много сена
      мы не стадо
      .

      0
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 25 января 2018, 23:28

      Однако.)))) Меньше - это сколько? 25 миллионов или тысяча тугриков? Так в Европе наберётся с сотни три клубов, которые захотят приобрести Промеса за сумму "меньше"...))) Очередная вода на киселе. Быстрее бы чемпионат, а то вбросы про мнимые трансферы уже порядком стали доставать. А потом ещё подгонят подборочку "Кто мог перейти в "Спартак" ("Зенит", "Локомотив" и т.д.) в это межсезонье.))))

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 января 2018, 21:59

      За Антоху я спокоен не уйдёт он в Саутгемптон,,,у них бюджет всего то на год 51 лям на все расходы,,,,,если купят Антоху то всей командой на одной овсянки будут сидеть,,так что мало вероятная сделка

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 25 января 2018, 21:45

      Информация достоверная, взята Спорт-Экспрессом из Твитера. Так держать!

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