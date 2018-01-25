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    Анюков может стать играющим тренером «Зенита-2»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что клуб намерен предложить защитнику Александру Анюкову должность играющего тренера в «Зените-2».

    «Мы проводим политику возвращения наших бывших игроков в клуб. Надеемся, что и Анюков примет наше предложение стать играющим тренером. Осталось уточнить некие детали, был бы доволен, если бы легенда нашего клуба Анюков помог «Зениту-2» по-настоящему освоиться в первой лиге», — сказал Фурсенко.

    Напомним, что Анюков не отправился на сборы с «Зенитом» и сейчас тренируется со второй командой.

    Источник: ТАСС

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    25.01.2018 21:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 января 2018, 21:47

      Ан-2 идёт по проверенной дороге Кости Зырянова. Успехов Саша!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 25 января 2018, 21:36

      Что-то дельное от Фурсенко. Пробуй Александр, получится.

      3
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