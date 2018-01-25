Анюков может стать играющим тренером «Зенита-2»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что клуб намерен предложить защитнику Александру Анюкову должность играющего тренера в «Зените-2».

«Мы проводим политику возвращения наших бывших игроков в клуб. Надеемся, что и Анюков примет наше предложение стать играющим тренером. Осталось уточнить некие детали, был бы доволен, если бы легенда нашего клуба Анюков помог «Зениту-2» по-настоящему освоиться в первой лиге», — сказал Фурсенко.

Напомним, что Анюков не отправился на сборы с «Зенитом» и сейчас тренируется со второй командой.