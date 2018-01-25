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    Моуринью: «Стоило ли дать Мхитаряну больше времени? Возможно. Но я ни о чем не жалею»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал обмен игроками с «Арсеналом». Напомним, что полузащитник Генрих Мхитарян перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», а нападающий Алексис Санчес — из «Арсенала» в «МЮ».

    «Мог ли Генрих проявить себя лучше? Мог ли я больше извлечь из его таланта? Возможно. Стоило ли дать ему немного больше времени на адаптацию? Может быть. Но я не жалею ни о чем. Мхитарян вошел в историю «Манчестер Юнайтед», мы все очень рады. Это очень необычный трансфер между соперниками. Такое должно происходить чаще.

    «Юнайтед» и «Арсенал» заключили фантастическую сделку. Я потерял прекрасного игрока, Венгер потерял прекрасного игрока. Санчес перешел из фантастического клуба в гигантский, а Мхитарян — из гигантского в фантастический», — сказал Моуринью.

    Напомним, что Санчес может дебютировать за «МЮ» уже завтра.

    Источник: Daily Mail

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    25.01.2018 20:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 25 января 2018, 21:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Интересно кем быть круче, фантастическим или просто гигантским?::))) Маур опять стебет Венгера, втюхал ему полуфабрикат взамен на топчик;) Браво Жозик!

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 25 января 2018, 21:31

      Странно слышать подобное от моура) здраво и красиво сказано.

      3
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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > DeStar 25 января 2018, 23:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше бы было выправить ножки потом лезть в дискуссию. Опять всякие жополизы Загранки вякают. За всякое чмо пойдут, но только не за своих, имею ввиду с ПОСТСОВЕТСКОГО пространства. Даже за любого фашиста гноивших своих дедов в КОНЦЛАГЕРЯХ.

      -4
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Viktor5555 26 января 2018, 00:10

      Мне вот даже стало интересно кому и где ты отвечал, но по ошибке ответил это мне.

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