Моуринью: «Стоило ли дать Мхитаряну больше времени? Возможно. Но я ни о чем не жалею»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал обмен игроками с «Арсеналом». Напомним, что полузащитник Генрих Мхитарян перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», а нападающий Алексис Санчес — из «Арсенала» в «МЮ».

«Мог ли Генрих проявить себя лучше? Мог ли я больше извлечь из его таланта? Возможно. Стоило ли дать ему немного больше времени на адаптацию? Может быть. Но я не жалею ни о чем. Мхитарян вошел в историю «Манчестер Юнайтед», мы все очень рады. Это очень необычный трансфер между соперниками. Такое должно происходить чаще.

«Юнайтед» и «Арсенал» заключили фантастическую сделку. Я потерял прекрасного игрока, Венгер потерял прекрасного игрока. Санчес перешел из фантастического клуба в гигантский, а Мхитарян — из гигантского в фантастический», — сказал Моуринью.

Напомним, что Санчес может дебютировать за «МЮ» уже завтра.