«Нюрнберг» не заинтересован в продаже Левена в «Спартак»

Защитник «Нюрнберга» Эдуард Левен не перейдет в «Спартак». Об этом заявил спортивный директор немецкого клуба Андреас Борнеман.

Ранее стало известно, что 20-летний немец отказался переходить в московскую команду.

«На сегодняшний день предложений не было. Мы не заинтересованы в том, чтобы отпускать игрока, так как перед нами стоит задача выйти в Бундеслигу. Если только не будет сумасшедшего предложения, перед которым не сможем устоять. Но на текущий момент переговоров и даже запросов в наш клуб не было», – сказал Борнеман.