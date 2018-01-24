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    «Нюрнберг» не заинтересован в продаже Левена в «Спартак»

    Защитник «Нюрнберга» Эдуард Левен не перейдет в «Спартак». Об этом заявил спортивный директор немецкого клуба Андреас Борнеман.

    Ранее стало известно, что 20-летний немец отказался переходить в московскую команду.

    «На сегодняшний день предложений не было. Мы не заинтересованы в том, чтобы отпускать игрока, так как перед нами стоит задача выйти в Бундеслигу. Если только не будет сумасшедшего предложения, перед которым не сможем устоять. Но на текущий момент переговоров и даже запросов в наш клуб не было», – сказал Борнеман.

    Источник: Sport24

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    24.01.2018 10:16
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