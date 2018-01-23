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    Левин отказал «Спартаку», но красно-белые предпримут еще одну попытку заполучить защитника

    Центральный защитник «Нюрнберга» Эдуард Левин отказался от перехода в «Спартак». Тем не менее красно-белые намерены предпринять еще одну попытку заполучить 20-летнего футболиста, имеющего российское гражданство.

    «Спартак» уже контактировал с «Нюрнбергом» относительно возможного трансфера 20-летнего Левина. В целом, переговоры между клубами прошли в позитивном ключе, но сам игрок отказался переезжать в чемпионат России. Но в связи с травмой Георгия Джикии «Спартак» предпримет еще одну попытку приобрести футболиста», – рассказал источник, близкий к защитнику.

    В нынешнем сезоне Левин провел 20 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

    Источник: ТАСС

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    23.01.2018 15:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 24 января 2018, 03:07

      Ломается там как девочка , судя по позитивным переговорам он и в "Нюрнберге" не особо нужен , или хотят на нем деньжат подзаработать .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 24 января 2018, 01:03

      ну не хочет, нафиг нужно....насильно мил не будешь!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 23 января 2018, 21:36

      сейчас все новостные сайты кормятся на травме Джикии. Ждем 31.01

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 23 января 2018, 20:32

      зачем насильно брать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 23 января 2018, 17:25

      31 января продлят контракт с Таски и объявят об этом как о самой удачной сделке. Вот и всё ТО.

      6
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 января 2018, 16:30

      Безусловно для Спартака переход этого игрока если он будет, то будет не однозначным , если он действительно сильный защитник то не понятно зачем ему менять Бундеслигу хоть и пока вторую на РФПЛ, если только ради Еврокубков , но в двадцать лет желание играть в Еврокубках по моему должно уступать желанию расти как футболист, а если вторая Бундеслига это его максимум то не понятно зачем он нужен Спартаку вообще.

      2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 января 2018, 15:44

      Правильное и разумное решение

      0
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