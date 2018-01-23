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  • Левин отказал «Спартаку», но красно-белые предпримут еще одну попытку заполучить защитника

Левин отказал «Спартаку», но красно-белые предпримут еще одну попытку заполучить защитника

23 января 2018, 15:09
16

Центральный защитник «Нюрнберга» Эдуард Левин отказался от перехода в «Спартак». Тем не менее красно-белые намерены предпринять еще одну попытку заполучить 20-летнего футболиста, имеющего российское гражданство.

«Спартак» уже контактировал с «Нюрнбергом» относительно возможного трансфера 20-летнего Левина. В целом, переговоры между клубами прошли в позитивном ключе, но сам игрок отказался переезжать в чемпионат России. Но в связи с травмой Георгия Джикии «Спартак» предпримет еще одну попытку приобрести футболиста», – рассказал источник, близкий к защитнику.

В нынешнем сезоне Левин провел 20 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Нюрнберг
Комментарии (16)
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Axe111
1516711476
Правильное и разумное решение
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hevbn 28
1516714201
Безусловно для Спартака переход этого игрока если он будет, то будет не однозначным , если он действительно сильный защитник то не понятно зачем ему менять Бундеслигу хоть и пока вторую на РФПЛ, если только ради Еврокубков , но в двадцать лет желание играть в Еврокубках по моему должно уступать желанию расти как футболист, а если вторая Бундеслига это его максимум то не понятно зачем он нужен Спартаку вообще.
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Eddyson
1516717552
31 января продлят контракт с Таски и объявят об этом как о самой удачной сделке. Вот и всё ТО.
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Igor Belousov
1516728744
зачем насильно брать
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PNZ1985
1516732583
сейчас все новостные сайты кормятся на травме Джикии. Ждем 31.01
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makson_klim
1516745021
ну не хочет, нафиг нужно....насильно мил не будешь!!!
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Spartanez 300
1516752427
Ломается там как девочка , судя по позитивным переговорам он и в "Нюрнберге" не особо нужен , или хотят на нем деньжат подзаработать .
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