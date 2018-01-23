Левин отказал «Спартаку», но красно-белые предпримут еще одну попытку заполучить защитника

Центральный защитник «Нюрнберга» Эдуард Левин отказался от перехода в «Спартак». Тем не менее красно-белые намерены предпринять еще одну попытку заполучить 20-летнего футболиста, имеющего российское гражданство.

«Спартак» уже контактировал с «Нюрнбергом» относительно возможного трансфера 20-летнего Левина. В целом, переговоры между клубами прошли в позитивном ключе, но сам игрок отказался переезжать в чемпионат России. Но в связи с травмой Георгия Джикии «Спартак» предпримет еще одну попытку приобрести футболиста», – рассказал источник, близкий к защитнику.

В нынешнем сезоне Левин провел 20 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.