Канчельскис: «Сборная России? Мы выбрали не того тренера»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что национальную команду вместо Станислава Черчесова должен возглавлять Курбан Бердыев, ныне тренирующий «Рубин».

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. За это время команда провела 16 матчей, пять из которых выиграла, пять свела к ничьей и шесть проиграла.

«Сборная России? Мы выбрали не того тренера. Надо было на этот пост назначить Курбана Бердыева», – сказал Канчельскис.