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    Канчельскис: «Сборная России? Мы выбрали не того тренера»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что национальную команду вместо Станислава Черчесова должен возглавлять Курбан Бердыев, ныне тренирующий «Рубин».

    Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. За это время команда провела 16 матчей, пять из которых выиграла, пять свела к ничьей и шесть проиграла.

    «Сборная России? Мы выбрали не того тренера. Надо было на этот пост назначить Курбана Бердыева», – сказал Канчельскис.

    Источник: Спорт FM

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    24.01.2018 10:50
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 26 января 2018, 21:26

      Нормально Черчесов делает сборную...Чего прикопались...Состав обновил..Просматривает кучу игроков... Берет и ставит из клубов Тосно...Думаю хорошо отыграем на ЧМ...Главное без травм...

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 26 января 2018, 09:13

      а Бердыев,что,давал согласие? сборная прыгнет выше головы - все профессиональные знатоки скажут: какой Черчесов красавец! Не надо топить сборную - у нас нет другой - лучше поболеем...а время покажет...

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 января 2018, 20:54

      На дворе январь 2018.
      ,,Своевременное,, заявление Канчеля)))
      Не уподобляйся моим землякам...

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 24 января 2018, 18:21

      СОГЛАСЕН

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 января 2018, 17:43

      Таких не тех тренеров была куча мала ! Критиковать хорошо ! А сам што !

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 24 января 2018, 16:39

      Балабол

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 января 2018, 15:22

      Правды много в словах,НО поздно махать кулаками ..

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 января 2018, 15:21

      Если бы дело было только в тренере... Всякое у нас было, а толку? Тот же Бердыев свою бы линию выбрал, и ни кого не слушал, а мы бы, вместе с этими "АНАЛитиками" писали какой он плохой, и зачем его пригласили? Надо было Черчесова звать, он вон в Европе хоть что то завоевал ))))

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      Рейтинг: +1427

      Freyd 24 января 2018, 14:55

      Наверно обижается,что его не попросили возглавить:)))

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 января 2018, 14:52

      Убожество так и наровит подлить масла в огонь везде где только может

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