Канчельскис: «Сборная России? Мы выбрали не того тренера»

Нормально Черчесов делает сборную...Чего прикопались...Состав обновил..Просматривает кучу игроков... Берет и ставит из клубов Тосно...Думаю хорошо отыграем на ЧМ...Главное без травм...
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что национальную команду вместо Станислава Черчесова должен возглавлять Курбан Бердыев, ныне тренирующий «Рубин».
Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. За это время команда провела 16 матчей, пять из которых выиграла, пять свела к ничьей и шесть проиграла.
«Сборная России? Мы выбрали не того тренера. Надо было на этот пост назначить Курбана Бердыева», – сказал Канчельскис.