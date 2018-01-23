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    Рахимов считает, что «Зенит» должен отпустить Дзюбу и Шатова

    Известный российский тренер Рашид Рахимов считает, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов должны покинуть «Зенит».

    «Может быть, Дзюба и Шатов не вписываются в стиль игры команды Манчини. Может, есть разногласия, но профессионал должен понимать, что нужно каждый день доказывать свою состоятельность.

    И Дзюба, и Шатов доказывали свою состоятельность. В голове у них должно быть одно: «Мы умеем, мы можем, мы будем доказывать».

    Если нет такой возможности, тренер на них не рассчитывает, то держать их в запасе неправильно», – сказал Рахимов в эфире канала «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2018 11:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 23 января 2018, 18:40

      Но если Рахимов так считает, тогда да......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 января 2018, 15:47

      Этот вопрос надо решать -- что происходит мы не знаем -- но они должны играть !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 23 января 2018, 14:57

      Запарила эта история уже....Ну родите хоть что - нибудь!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1311

      Taps 23 января 2018, 13:23

      Эти жадные твари будут гадить назло людям.
      Не отпустят.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Taps 23 января 2018, 21:14

      А хотят-ли они сами играть, может их эта ситуация вполне устраивает, не играют, значит не калечатся, а деньги, вот они, те-же самые...

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 13:16

      Вся эта бригада - коллективный Погребняк. Манчио здесь не виноват, с его стороны нет никакой предвзятости

      1
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr 23 января 2018, 13:07

      Зенит не может от них избавиться, поскольку они никуда не рвутся. Готовы за такие бабки полировать лавку до конца контракта.

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 23 января 2018, 12:26

      я думаю сами разберутся

      4
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