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  • Рахимов считает, что «Зенит» должен отпустить Дзюбу и Шатова

Рахимов считает, что «Зенит» должен отпустить Дзюбу и Шатова

23 января 2018, 11:31
9

Известный российский тренер Рашид Рахимов считает, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов должны покинуть «Зенит».

«Может быть, Дзюба и Шатов не вписываются в стиль игры команды Манчини. Может, есть разногласия, но профессионал должен понимать, что нужно каждый день доказывать свою состоятельность.

И Дзюба, и Шатов доказывали свою состоятельность. В голове у них должно быть одно: «Мы умеем, мы можем, мы будем доказывать».

Если нет такой возможности, тренер на них не рассчитывает, то держать их в запасе неправильно», – сказал Рахимов в эфире канала «Россия 24».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Шатов Олег Рахимов Рашид
Комментарии (9)
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smersh45
1516699570
я думаю сами разберутся
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ilichkadr
1516702035
Зенит не может от них избавиться, поскольку они никуда не рвутся. Готовы за такие бабки полировать лавку до конца контракта.
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DOCTOR PENALTY
1516702592
Вся эта бригада - коллективный Погребняк. Манчио здесь не виноват, с его стороны нет никакой предвзятости
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Taps
1516702990
Эти жадные твари будут гадить назло людям. Не отпустят.
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Alex3920486
1516708638
Запарила эта история уже....Ну родите хоть что - нибудь!!!!!
Ответить
Zenmaster
1516711655
Этот вопрос надо решать -- что происходит мы не знаем -- но они должны играть !!!
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qwera 1969
1516722047
Но если Рахимов так считает, тогда да......
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