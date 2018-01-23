Рахимов считает, что «Зенит» должен отпустить Дзюбу и Шатова

Известный российский тренер Рашид Рахимов считает, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов должны покинуть «Зенит».

«Может быть, Дзюба и Шатов не вписываются в стиль игры команды Манчини. Может, есть разногласия, но профессионал должен понимать, что нужно каждый день доказывать свою состоятельность.

И Дзюба, и Шатов доказывали свою состоятельность. В голове у них должно быть одно: «Мы умеем, мы можем, мы будем доказывать».

Если нет такой возможности, тренер на них не рассчитывает, то держать их в запасе неправильно», – сказал Рахимов в эфире канала «Россия 24».