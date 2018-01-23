Клопп извинился за свою перепалку с болельщиком «Суонси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал подробности конфликта с одним из болельщиков во время матча 24-го тура английской Премьер-лиги со «Суонси».

«Этот болельщик постоянно кричал на меня и один раз я отреагировал на это. Я бы хотел извиниться за это. Я вспомнил о том, что в первую очередь являюсь человеком, а не тренером, которому болельщики могут сказать все, что угодно. В какой-то момент чаша моего терпения переполнилась.

У меня не было диктофона, чтобы записать, что он кричал. Нет проблем. Болельщику же за это ничего не будет. Уверен, что я не первый тренер, с которым случилось нечто подобное. Но я виноват. Не нужно было реагировать», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Суонси» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:0.