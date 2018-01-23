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    Защитник сборной Египта перешел в «Вест Бромвич»

    Защитник сборной Египта Али Габр перебрался в «Вест Бромвич», сообщает KingFut. Об этом сообщил президент его бывшего клуба «Замалек» Мортад Мансур.

    29-летний игрок на протяжении всей своей профессиональной карьеры выступал в Египте. За «Замалек» он играл с 2014 года. В этом же году состоялся его дебют в сборной Египта.

    Напомним, что сборная России встретится с Египтом на групповой стадии предстоящего чемпионата мира-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2018 07:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 23 января 2018, 07:48

      Вот как делают нормальные футбольные страны...если свой чемпионат УГ то лучше он будет играть в середняке топ лиги, вон Саудиты тоже своих в Ла Лигу отправили...А у нас Зенит всех скупает, либо играют где-нибудь у черта на куличиках типа СКА, Амкара и тп..

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