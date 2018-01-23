Защитник сборной Египта перешел в «Вест Бромвич»

Вот как делают нормальные футбольные страны...если свой чемпионат УГ то лучше он будет играть в середняке топ лиги, вон Саудиты тоже своих в Ла Лигу отправили...А у нас Зенит всех скупает, либо играют где-нибудь у черта на куличиках типа СКА, Амкара и тп..
Защитник сборной Египта Али Габр перебрался в «Вест Бромвич», сообщает KingFut. Об этом сообщил президент его бывшего клуба «Замалек» Мортад Мансур.
29-летний игрок на протяжении всей своей профессиональной карьеры выступал в Египте. За «Замалек» он играл с 2014 года. В этом же году состоялся его дебют в сборной Египта.
Напомним, что сборная России встретится с Египтом на групповой стадии предстоящего чемпионата мира-2018.