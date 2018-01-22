Манчини: «Панюков очень много забивает в ФНЛ. Если у нас будет возможность, будем его использовать» 

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат товарищеского матча против «Копенгагена» (5:0).

— Я считаю, что ребята сыграли достаточно хорошо, учитывая, что это был первый матч после недели тренировок. Не вижу проблем.

— В первом тайме на поле было много молодых футболистов. Как оцените их игру?

— Мне показалось, они сыграли очень хорошо. Как вы правильно отметили, эти игроки еще молодые, но они правильно вели себя на поле и в некоторых моментах проявили себя достойно.

— Панюков оформил дубль сегодня. В ФНЛ он также много забивает. Увидим ли мы его в первой команде «Зенита» весной?

– Да, действительно, Панюков очень много забивает в ФНЛ и проявляет себя очень хорошо. Посмотрим. Пока не могу сказать точно, но посмотрим, если у нас будет возможность, мы обязательно будем его использовать.

– Если не секрет, по какому принципу вы разделили сегодня команду на первый и второй тайм?

– Мы занимаемся уже неделю, и после недели тренировок невозможно, чтобы одна команда сыграла больше, чем 45 минут. Поэтому пришлось из одной команды сделать две разные, каждая из которых сыграла по 45 минут, вот и все.

– Почему Паредес в добавленное время ушел с поля, ничего не объяснив?

– Он объяснил мне, возможно, вы этого не увидели. У него небольшое повреждение плюсневой кости, но, судя по всему, ничего серьезного.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался продавать Панюкова в «Тосно».