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    Манчини: «Панюков очень много забивает в ФНЛ. Если у нас будет возможность, будем его использовать» 

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат товарищеского матча против «Копенгагена» (5:0).

    — Я считаю, что ребята сыграли достаточно хорошо, учитывая, что это был первый матч после недели тренировок. Не вижу проблем.

    — В первом тайме на поле было много молодых футболистов. Как оцените их игру?

    — Мне показалось, они сыграли очень хорошо. Как вы правильно отметили, эти игроки еще молодые, но они правильно вели себя на поле и в некоторых моментах проявили себя достойно.

    — Панюков оформил дубль сегодня. В ФНЛ он также много забивает. Увидим ли мы его в первой команде «Зенита» весной?

    – Да, действительно, Панюков очень много забивает в ФНЛ и проявляет себя очень хорошо. Посмотрим. Пока не могу сказать точно, но посмотрим, если у нас будет возможность, мы обязательно будем его использовать.

    – Если не секрет, по какому принципу вы разделили сегодня команду на первый и второй тайм?

    – Мы занимаемся уже неделю, и после недели тренировок невозможно, чтобы одна команда сыграла больше, чем 45 минут. Поэтому пришлось из одной команды сделать две разные, каждая из которых сыграла по 45 минут, вот и все.

    – Почему Паредес в добавленное время ушел с поля, ничего не объяснив?

    – Он объяснил мне, возможно, вы этого не увидели. У него небольшое повреждение плюсневой кости, но, судя по всему, ничего серьезного.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался продавать Панюкова в «Тосно».

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.01.2018 22:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 23 января 2018, 06:26

      Пустые слова слабого тренера

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 22 января 2018, 23:57

      Панюков- Полоз -Заболотный смотрелись очень достойно и интересно ..

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 января 2018, 23:50

      Если будет возможность, но ее скорее не будет .

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 января 2018, 23:09

      Молодёж хорошо сыграла
      Надо панюкова по больше в рфпл шанс давать

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 22 января 2018, 22:40

      Панюкову бы уйти в Тосно условный, показать себя на уровне РФПЛ, едва ли ему в Зените дадут шанс зацепиться за основу.

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