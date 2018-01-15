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«Зенит» отказался продавать Панюкова в «Тосно»

15 января 2018, 16:40
5

Как сообщил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко, клуб из Ленинградской области хотел приобрести у «Зенита» нападающего Андрея Панюкова, но получил отказ..

«Мы хотели взять Панюкова, но «Зенит» нам отказал. С кем будем играть в атаке? Скворцов! Наш новый Заболотный и Марков», – сказал Матюшенко.

В нынешнем сезоне Панюков, выступающий за «Зенит-2», провел в ФНЛ 15 матчей, записав на свой счет 12 голов.

Напомним, ранее «Тосно» покинул форвард Антон Заболотный, перешедший как раз в «Зенит». Другой лидер атаки тосненцев Евгений Марков также близок к уходу – на игрока претендует «Динамо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Панюков Андрей
Комментарии (5)
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Alex ostrov
1516024756
В аренду бы отдали, место в старте почти обеспечено, и проверить в чемпионате можно а не в фнл
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Путник 13
1516030882
Панюков достоин играть и за основу..
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Joko21
1516032081
хотя бы его отдали в аренду. Зенит-2 и ФНЛ он явно перерос и ему там делать нечего. А тут бы с крепкими командами поиграл. Проверил бы свои силы.
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Ruryu
1516039281
Эй,РФС,может чпокните козлов из Зенита?? На фига,"маринуют" парня?
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кузнецов артем
1516645939
Ну так надо было устраивать не продажу а обмен с доплатой, чего же вы не думали на перед
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