«Зенит» отказался продавать Панюкова в «Тосно»

Как сообщил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко, клуб из Ленинградской области хотел приобрести у «Зенита» нападающего Андрея Панюкова, но получил отказ..

«Мы хотели взять Панюкова, но «Зенит» нам отказал. С кем будем играть в атаке? Скворцов! Наш новый Заболотный и Марков», – сказал Матюшенко.

В нынешнем сезоне Панюков, выступающий за «Зенит-2», провел в ФНЛ 15 матчей, записав на свой счет 12 голов.

Напомним, ранее «Тосно» покинул форвард Антон Заболотный, перешедший как раз в «Зенит». Другой лидер атаки тосненцев Евгений Марков также близок к уходу – на игрока претендует «Динамо».