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    «Зенит» отказался продавать Панюкова в «Тосно»

    Как сообщил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко, клуб из Ленинградской области хотел приобрести у «Зенита» нападающего Андрея Панюкова, но получил отказ..

    «Мы хотели взять Панюкова, но «Зенит» нам отказал. С кем будем играть в атаке? Скворцов! Наш новый Заболотный и Марков», – сказал Матюшенко.

    В нынешнем сезоне Панюков, выступающий за «Зенит-2», провел в ФНЛ 15 матчей, записав на свой счет 12 голов.

    Напомним, ранее «Тосно» покинул форвард Антон Заболотный, перешедший как раз в «Зенит». Другой лидер атаки тосненцев Евгений Марков также близок к уходу – на игрока претендует «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 16:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 января 2018, 21:32

      Ну так надо было устраивать не продажу а обмен с доплатой, чего же вы не думали на перед

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 15 января 2018, 21:01

      Эй,РФС,может чпокните козлов из Зенита?? На фига,"маринуют" парня?

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 января 2018, 19:01

      хотя бы его отдали в аренду. Зенит-2 и ФНЛ он явно перерос и ему там делать нечего. А тут бы с крепкими командами поиграл. Проверил бы свои силы.

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 15 января 2018, 18:41

      Панюков достоин играть и за основу..

      1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 15 января 2018, 16:59

      В аренду бы отдали, место в старте почти обеспечено, и проверить в чемпионате можно а не в фнл

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