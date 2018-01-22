Нападающий «Зенита» Андрей Панюков поделился эмоциями после товарищеского матча против «Копенгагена» (5:0). Игрок отметился дублем.
– Играли в свой футбол. Под нагрузками, поэтому всем очень тяжело. Самое главное, хорошо поработали.
– Ожидали, что разнесете «Копенгаген»?
– Честно, нет. Не то чтоб мы играли на результат, просто в свой футбол. И пытались выполнить то, что просил тренеру.
– Манчини разделил состав на две команды по таймам. Как давалось взаимодействие?
– Судя по счету, все нормально! Нашли общий язык. Все давалось удачно.
– В первом тайме «Зенит» легко убегал в отрыв. Нагрузки на тренировках действительно ощущаются?
– Нам тоже тяжеловато, если честно. «Копенгагену», наверное, еще тяжелее, но и нам непросто. Что в первом тайме, что во втором. Нагрузки сказываются.
– Вы забили первый гол и на летних сборах у Манчини, и на зимних. Это что-то значит?
– Забивать всегда приятно. Даже в товарищеских играх. Сделал то, что должен.
– После гола на сборах в Австрии вы в итоге подписали контракт с «Зенитом». Теперь – путь в основу?
– Переподписать, может? Посмотрим. Время покажет.
Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался продавать Панюкова в «Тосно».