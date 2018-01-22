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Панюков — о разгроме «Копенгагена»: «Честно, не ожидали»

22 января 2018, 20:40
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Нападающий «Зенита» Андрей Панюков поделился эмоциями после товарищеского матча против «Копенгагена» (5:0). Игрок отметился дублем.

– Играли в свой футбол. Под нагрузками, поэтому всем очень тяжело. Самое главное, хорошо поработали.

– Ожидали, что разнесете «Копенгаген»?

– Честно, нет. Не то чтоб мы играли на результат, просто в свой футбол. И пытались выполнить то, что просил тренеру.

– Манчини разделил состав на две команды по таймам. Как давалось взаимодействие?

– Судя по счету, все нормально! Нашли общий язык. Все давалось удачно.

– В первом тайме «Зенит» легко убегал в отрыв. Нагрузки на тренировках действительно ощущаются?

– Нам тоже тяжеловато, если честно. «Копенгагену», наверное, еще тяжелее, но и нам непросто. Что в первом тайме, что во втором. Нагрузки сказываются.

– Вы забили первый гол и на летних сборах у Манчини, и на зимних. Это что-то значит?

– Забивать всегда приятно. Даже в товарищеских играх. Сделал то, что должен.

– После гола на сборах в Австрии вы в итоге подписали контракт с «Зенитом». Теперь – путь в основу?

– Переподписать, может? Посмотрим. Время покажет.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался продавать Панюкова в «Тосно».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Зенит Копенгаген Панюков Андрей
Комментарии (1)
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кузнецов артем
1516645647
Панюков забил много в фнл, молод, сдайте в аренду в Тосно или другой клуб Рфпл на мой взгляд ему уже надо в рфпл начинать играть. С наличием большой обоймы форвардов думаю он вернется в фнл. Надеюсь отдадут в аренду у нас много в рфпл клубов у которых проблемы с напами
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