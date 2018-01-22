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    Балотелли летом перейдет в «Ювентус» на правах свободного агента

    «Ювентус» близок к подписанию нападающего «Ниццы» Марио Балотелли. Соглашение 27-летнего игрока с французским клубом истекает в июне, поэтому летом он присоединится к «старой синьоре» на бесплатной основе.

    По информации источника, итальянец заключит с «бьянконери» пятилетний контракт с большим подписным бонусом.

    Форвард перешел в «Ниццу» из «Ливерпуля» в августе 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 23 поединка, забил 18 мячей и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Football Italia

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    22.01.2018 12:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +232

      Sterh 23 января 2018, 09:29

      Если и подписывать, то с жесткими ограничениями по дисциплине

      0
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      Рейтинг: +143

      Вит65 22 января 2018, 20:00

      Ну, даже не знаю, что сказать. Если перерос свои детские болезни (27 все-таки), то может, и получится толк.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 января 2018, 15:08

      Ну вот почему все лезут туда, где большая вероятность выиграть трофей? Выиграй блин с Ниццей, а потом уходи и бей себя в грудь, что вы это сделали. Яркий пример Лестер на него нужно равняться)))

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 января 2018, 15:06

      Сомневаюсь....

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 января 2018, 13:30

      Хорошая возможность для игрока перезапуститься в другом клубе, с не плохими финансовыми условиями для Юве!!.. А франки, пожалуй, потеряют игрока и упустят деньги...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > insider_retro 22 января 2018, 18:22

      очень сомневаюсь в правдивости этой информации, Юве не будут брать того который в своем то клубе ничего особенного не показывает плюс еще характер, неизвестно наверняка что он выкинет в следующий раз.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > OfaZavr 22 января 2018, 18:28

      Околофутбольная пресса делает вбросы инфы с прицелом на интерес аудитории... Поэтому, наверное, поощряется работа корреспондентов вокруг брендовых фамилий и клубов... А мы всё прочитаем по диагонали и подождём инфы в серьёзных спортивных источниках...)))
      А уж тема личных взаимоотношений и неприязней - это, вообще, бомба...)))

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      Рейтинг: -4

      lyod004 22 января 2018, 13:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прогнозы на футбол| Матч 24.01.2018 -- stavki-info.ru

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