Балотелли летом перейдет в «Ювентус» на правах свободного агента

«Ювентус» близок к подписанию нападающего «Ниццы» Марио Балотелли. Соглашение 27-летнего игрока с французским клубом истекает в июне, поэтому летом он присоединится к «старой синьоре» на бесплатной основе.

По информации источника, итальянец заключит с «бьянконери» пятилетний контракт с большим подписным бонусом.

Форвард перешел в «Ниццу» из «Ливерпуля» в августе 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 23 поединка, забил 18 мячей и сделал одну голевую передачу.