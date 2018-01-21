АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» и «Тоттенхэм» не смогли выявить победителя в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сент-Мэри», завершилась вничью – 1:1.

После этого результата «святые» имеют на своем счету 22 очка и занимают 18-ю позицию в турнирной таблице. В активе «шпор» 45 баллов и пятая строчка.

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Саутгемптон – Тоттенхэм – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Санчес, 15 (в свои ворота); 1:1 – Кейн, 18.

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