Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

    «Саутгемптон» и «Тоттенхэм» не смогли выявить победителя в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сент-Мэри», завершилась вничью – 1:1.

    После этого результата «святые» имеют на своем счету 22 очка и занимают 18-ю позицию в турнирной таблице. В активе «шпор» 45 баллов и пятая строчка.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Саутгемптон – Тоттенхэм – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Санчес, 15 (в свои ворота); 1:1 – Кейн, 18.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2018 20:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 января 2018, 22:45

      пока тоттенхем не научится брать 100% очков там где он их должен брать так он и останется в вечных претендентах.. когда шпоры так играют вспоминается всегда фильм Залечь на дно в Брюгге . там очень точная характеристика дана клубу- и не дерьмо , но и на вершине никогда не будешь...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      greedytoski > mihail200606 22 января 2018, 02:46

      проблема шпор в другом - их зарплатная ведомость в 1.5-2 раза ниже остальной пятерки - сити, юнайтед, арсенала, челси и ливера (порядок у кого выше не помню но точно впереди сити и юнайтед). предыдущие два сезона они были очень близки к чемпионству, но продолжать выдавать стабильную топ игру на энтузиазме как раньше они уже не будут. лучшие игроки шпор видят что спокойно могут зарабатывать опять же в 1,5-2 раза выше в топ клубах, а такие как кейн и того больше. так что летом они посыпятся. вон уолкер уже ушел в сити, роуз как то осенью высказался о зарплатах, и про кейна уже все кому не лень пишут о его будущем где то в реале. так что писец шпорам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11