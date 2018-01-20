Марков: «Рондон на тренировках в «Зените» с метра бил мимо ворот»

Нападающий московского «Динамо» Евгений Марков рассказал, кто больше всех его поражал во время тренировок в составе санкт-петербургского «Зенита». Россиянин таковым назвал Хосе Саломона Рондона.

«Больше всех удивлял Рондон. Странный парень. Вроде бы силен физически, неплох технически, но вы бы видели, что он «исполнял» на тренировках!

Ему отдают пас на пустые ворота, а он с метра бьет с носка выше ворот. Не знаю, специально или нет, но я такого до сих пор не встречал. Стоял, смотрел с открытым ртом», – сказал форвард.

Напомним, что этой зимой Марков пришел в «Динамо» из «Тосно».