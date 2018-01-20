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    Марков: «Рондон на тренировках в «Зените» с метра бил мимо ворот»

    Нападающий московского «Динамо» Евгений Марков рассказал, кто больше всех его поражал во время тренировок в составе санкт-петербургского «Зенита». Россиянин таковым назвал Хосе Саломона Рондона.

    «Больше всех удивлял Рондон. Странный парень. Вроде бы силен физически, неплох технически, но вы бы видели, что он «исполнял» на тренировках!

    Ему отдают пас на пустые ворота, а он с метра бьет с носка выше ворот. Не знаю, специально или нет, но я такого до сих пор не встречал. Стоял, смотрел с открытым ртом», – сказал форвард.

    Напомним, что этой зимой Марков пришел в «Динамо» из «Тосно».

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2018 19:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 21 января 2018, 11:59

      Грязно тов. Марков профессиональная этика похоже вам не знакома, не хотел бы иметь таких друзей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 21 января 2018, 00:01

      Большая половина игроков сборной так бьёт

      2
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 21 января 2018, 00:00

      братан даже Бекхэм засаживал 20 метров выше ворот с пенальти и ничего...
      у всех бывает!
      тебя из одного не супер клуба купил другой не супер клуб поэтому не вижу гордости засаживать коллег на ровном месте...
      Кокорин в Чечне тоже засадил мама не горюй,что теперь казнить?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Vlad_Tverskoy 21 января 2018, 00:59

      а Спартаку в Москве?с трех метров в пустые ворота умудрился в штангу попасть и то,чирком...Посмотрим,как это бомбардир в Динамо играть будет...

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 января 2018, 21:03

      Язык у Маркова хорошо работает !!! -- посмотрим как у него с остальным -- что для футбола необходимо !!!

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 января 2018, 20:36

      Рондон в Англии играет, а Марков в Зените в основу не проходил бы по его собственным словам! Так что не Евгению Соломона ругать!

      4
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Обер-КанцлерЪ 20 января 2018, 22:37

      А вы следите КАК Рондон там играет? Замечаете как он там деградировал? Трудно поверить что это тот Рондон, который забивал Атлетико в Мадриде. Который потом выиграл конкуренцию у Кержакова. Сейчас Рондон, если бы вернулся в Зенит, проиграл бы конкуренцию даже Дзюбе.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Вомбат 21 января 2018, 09:23

      Согласен, однако он ТАМ, а не тут.

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 20 января 2018, 20:12

      Перешел в Динамо и подумал что стало можно трепаться? LOL

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 20 января 2018, 20:09

      ага, Евгений, тот который в Англии играет сейчас

      1
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      Рейтинг: +26

      БЭСТ 20 января 2018, 19:57

      В целом был хороший форвард!

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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 января 2018, 19:55

      Рондон, если что , господин Марков, забивал и забивает не на тренировках , а когда нужно.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 января 2018, 19:39

      Саломон ему можно

      1
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