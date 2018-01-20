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  • Марков: «Рондон на тренировках в «Зените» с метра бил мимо ворот»

Марков: «Рондон на тренировках в «Зените» с метра бил мимо ворот»

20 января 2018, 19:06
13

Нападающий московского «Динамо» Евгений Марков рассказал, кто больше всех его поражал во время тренировок в составе санкт-петербургского «Зенита». Россиянин таковым назвал Хосе Саломона Рондона.

«Больше всех удивлял Рондон. Странный парень. Вроде бы силен физически, неплох технически, но вы бы видели, что он «исполнял» на тренировках!

Ему отдают пас на пустые ворота, а он с метра бьет с носка выше ворот. Не знаю, специально или нет, но я такого до сих пор не встречал. Стоял, смотрел с открытым ртом», – сказал форвард.

Напомним, что этой зимой Марков пришел в «Динамо» из «Тосно».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Вест Бромвич Динамо Рондон Хосе Саломон Марков Евгений
Комментарии (13)
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Garrincha58
1516466374
Саломон ему можно
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raritet
1516467347
Рондон, если что , господин Марков, забивал и забивает не на тренировках , а когда нужно.
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БЭСТ
1516467479
В целом был хороший форвард!
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NapaS
1516468174
ага, Евгений, тот который в Англии играет сейчас
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lysenkoff
1516468348
Перешел в Динамо и подумал что стало можно трепаться? LOL
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Обер-КанцлерЪ
1516469781
Рондон в Англии играет, а Марков в Зените в основу не проходил бы по его собственным словам! Так что не Евгению Соломона ругать!
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Zenmaster
1516471387
Язык у Маркова хорошо работает !!! -- посмотрим как у него с остальным -- что для футбола необходимо !!!
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Vlad_Tverskoy
1516482020
братан даже Бекхэм засаживал 20 метров выше ворот с пенальти и ничего... у всех бывает! тебя из одного не супер клуба купил другой не супер клуб поэтому не вижу гордости засаживать коллег на ровном месте... Кокорин в Чечне тоже засадил мама не горюй,что теперь казнить?
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Юрий Б.
1516482112
Большая половина игроков сборной так бьёт
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anatolich72
1516525176
Грязно тов. Марков профессиональная этика похоже вам не знакома, не хотел бы иметь таких друзей.
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