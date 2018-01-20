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    Агент Довбни: «Предложения поступают. Интерес к Александру есть, но он не рвется из Хабаровска»

    Агент Александр Альтман, представляющий интересы голкипера «СКА-Хабаровска» Александра Довбни, заявил, что его клиент вызывает интерес у других российских клубов. Тем не менее он подчеркнул, что 30-летний вратарь не намерен покидать дальневосточную команду до конца сезона, так как хочет помочь ей решить задачу сохранения прописки в РФПЛ.

    «В первую очередь ситуация с контрактом зависит от итогов чемпионата. Александр всем доволен и Хабаровск его принял очень тепло. На Дальнем Востоке он не первый год и чувствует себя там как рыба в воде. Сейчас просто ждем конца сезона.

    Предложения поступают, и интерес к его персоне есть. Контракт Довбни – не до конца чемпионата. Соглашение рассчитано на два года. Отступные прописаны, и человек, который год провел в Премьер-лиге, наверняка, захочет в ней задержаться. Александр сейчас никуда не рвется. Если бы он хотел, он мог куда-нибудь уйти уже этой зимой, но у него еще есть желание помочь «СКА-Хабаровску», остаться и решить задачу. Будем пытаться вместе исправить ту ситуацию, в которой сейчас оказалась команда. Мы никуда не торопимся», – сказал Альтман.

    После 20-ти туров «СКА-Хабаровск» замыкает турнирную таблицу РФПЛ, имея в активе 12 очков и отставая от зоны переходных матчей на восемь баллов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2018 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 21 января 2018, 10:37

      Короче.предложений нет,напомнили о себе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 20 января 2018, 20:06

      Коллекторы паспорт забрали.

      1
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