«Милан» хочет летом заполучить Сарри

С этого надо начинать! Норм тренера а потом состав! Сарри однозначно топ тренер.
«Милан» хочет в следующем сезоне пригласить главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
По информации источника, Дженнаро Гаттузо является лишь временной мерой после увольнения Винченцо Монтеллы.
В нынешнем контракте Сарри есть пункт об отступных в размере 8 миллионов евро.
Предполагается, что «россонери» готовы предложить специалисту зарплату 3,5 миллиона евро в год, что в два раза больше того, что он получает в «Наполи».