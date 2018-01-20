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    «Милан» хочет летом заполучить Сарри

    «Милан» хочет в следующем сезоне пригласить главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

    По информации источника, Дженнаро Гаттузо является лишь временной мерой после увольнения Винченцо Монтеллы.

    В нынешнем контракте Сарри есть пункт об отступных в размере 8 миллионов евро.

    Предполагается, что «россонери» готовы предложить специалисту зарплату 3,5 миллиона евро в год, что в два раза больше того, что он получает в «Наполи».

    Источник: Football Italia

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    20.01.2018 12:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 20 января 2018, 14:19

      С этого надо начинать! Норм тренера а потом состав! Сарри однозначно топ тренер.

      1
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      Рейтинг: +12

      gazpromig 20 января 2018, 13:22

      Эх, вернуть бы былое величие, нужен тренер хороший с опытом! Батя нужен!

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