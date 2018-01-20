«Милан» хочет летом заполучить Сарри

«Милан» хочет в следующем сезоне пригласить главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

По информации источника, Дженнаро Гаттузо является лишь временной мерой после увольнения Винченцо Монтеллы.

В нынешнем контракте Сарри есть пункт об отступных в размере 8 миллионов евро.

Предполагается, что «россонери» готовы предложить специалисту зарплату 3,5 миллиона евро в год, что в два раза больше того, что он получает в «Наполи».