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    Операция Джикии может состояться уже в понедельник

    Пресс-служба «Спартака» сообщила подробности восстановления Георгия Джикии от разрыва крестообразной связки колена. Защитник получил травму вчера, в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ» (0:1).

    Сообщалось, что защитник сборной России может пропустить чемпионат мира-2018.

    «В воскресенье из Арабских Эмиратов Джикия отправится в Италию, где в понедельник в римской клинике «Вилла Стюарт» пройдет дополнительное медицинское обследование. По словам главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, возможно, в тот же день Джикии будет сделана операция.

    Отметим, что сегодня главный тренер «Спартака» Массимо Каррера навестил Георгия в номере гостиницы и пожелал защитнику красно-белых скорейшего выздоровления и возвращения в строй», – говорится в сообщении на сайте клуба.

    Ранее 24-летний Джикия опубликовал в инстаграме видео с благодарностью за поддержку.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.01.2018 23:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 января 2018, 11:15

      Итак ЦЗ "кот наплакал"!!! Тут ещё Джикия!!! Обиднее всего, что на сборе такое случилось! Удачи и скорейшего возвращения в строй!

      0
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      Рейтинг: +58

      борманбек 20 января 2018, 11:11

      очень жаль парня

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 10:38

      надеюсь операция пройдет удачно а восстановление гладко!

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 января 2018, 08:18

      здоровья и скорейшего возвращения на поле!

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 января 2018, 06:56

      Очень жаль,что так получилось, но у тебя все еще впереди! Выздоравливай быстрее!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +818

      diktatop 20 января 2018, 01:53

      очень жаль, здоровья

      0
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      Рейтинг: +10

      Doc_tor 20 января 2018, 01:42

      Удачи парню

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 января 2018, 00:13

      Георгий, очень надеемся на твоё скорейшее восстановление. Держим кулаки.

      3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 января 2018, 00:07

      Выздоравливай! Я думаю, каждый болельщик, вне клубных пристрастий пожелает здоровья не только игроку сборной, но и любому игроку попавшему в такую ситуацию!

      3
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 20 января 2018, 00:02

      здоровья Джи!

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