Операция Джикии может состояться уже в понедельник

Пресс-служба «Спартака» сообщила подробности восстановления Георгия Джикии от разрыва крестообразной связки колена. Защитник получил травму вчера, в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ» (0:1).

Сообщалось, что защитник сборной России может пропустить чемпионат мира-2018.

«В воскресенье из Арабских Эмиратов Джикия отправится в Италию, где в понедельник в римской клинике «Вилла Стюарт» пройдет дополнительное медицинское обследование. По словам главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, возможно, в тот же день Джикии будет сделана операция.

Отметим, что сегодня главный тренер «Спартака» Массимо Каррера навестил Георгия в номере гостиницы и пожелал защитнику красно-белых скорейшего выздоровления и возвращения в строй», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее 24-летний Джикия опубликовал в инстаграме видео с благодарностью за поддержку.