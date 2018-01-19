«Интер» договорился с «Барселоной» об аренде Рафиньи и выкупит его, если выйдет в ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Рафинья перейдет в «Интер» на правах аренды. Об этом сообщило испанское издание Sport.

По условиям договора, 24-летний хавбек будет выступать за «нерадзурри» до 30 июля. В случае выхода команды Лучано Спаллетти в Лигу чемпионов активируется опция обязательного выкупа.

Общая сумма возможного трансфера может составить 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья принял участие в одном матче сине-гранатовых, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов.

После 20 туров чемпионата Италии «Интер» занимает третье место в турнирной таблице.