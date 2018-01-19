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    «Интер» договорился с «Барселоной» об аренде Рафиньи и выкупит его, если выйдет в ЛЧ

    Полузащитник «Барселоны» Рафинья перейдет в «Интер» на правах аренды. Об этом сообщило испанское издание Sport.

    По условиям договора, 24-летний хавбек будет выступать за «нерадзурри» до 30 июля. В случае выхода команды Лучано Спаллетти в Лигу чемпионов активируется опция обязательного выкупа.

    Общая сумма возможного трансфера может составить 40 миллионов евро.

    В текущем сезоне Рафинья принял участие в одном матче сине-гранатовых, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов.

    После 20 туров чемпионата Италии «Интер» занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: Sport.es

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    19.01.2018 22:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 января 2018, 06:56

      Да

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 января 2018, 01:12

      никогда так не желал успеха Интеру)))))))))

      0
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 > Cules2013 20 января 2018, 01:23

      Форза ИНТЕР

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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 > Cules2013 20 января 2018, 01:24

      спасибо БАРСЕ что уступили удачи ВАМ

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 19 января 2018, 23:09

      Значит не выкупят.

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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 > Михаил_Боярский 20 января 2018, 01:22

      пошел ты

      0
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