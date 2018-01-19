Булыкин надеется, что Фарфан продолжит забивать за «Локомотив»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал за счет чего нападающему команды Джефферсону Фарфану удалось набрать хорошую форму в концовке осенней части чемпионата России.

«Фарфан в последнее время стал действовать ближе к атаке. Партнеры ему больше доверяют. И, конечно же, тренерский штаб хорошо с ним поработал.

Фарфан набрал потрясающую форму и принес команде огромную пользу. Надеюсь, дальше будет так же», – сказал Булыкин.

В текущем сезоне 33-летний перуанец провел 15 матчей в Премьер-лиге, забив в них восемь голов и отдав три результативные передачи.