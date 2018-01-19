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    Булыкин надеется, что Фарфан продолжит забивать за «Локомотив»

    Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал за счет чего нападающему команды Джефферсону Фарфану удалось набрать хорошую форму в концовке осенней части чемпионата России.

    «Фарфан в последнее время стал действовать ближе к атаке. Партнеры ему больше доверяют. И, конечно же, тренерский штаб хорошо с ним поработал.

    Фарфан набрал потрясающую форму и принес команде огромную пользу. Надеюсь, дальше будет так же», – сказал Булыкин.

    В текущем сезоне 33-летний перуанец провел 15 матчей в Премьер-лиге, забив в них восемь голов и отдав три результативные передачи.

    Источник: Известия

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    19.01.2018 10:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1894

      lek! 19 января 2018, 11:19

      Фарфан приятно удивил меня , помню его по Шальке и всегда думал почему его не берут топ клубы.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 января 2018, 10:33

      да, уникальный футболист. Перезапустить свою карьеру в 33 года не каждому дано. Настоящий пример для подражания! Так держать!

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